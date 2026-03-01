A halál torkából mentették meg ezt a Porschét

Nyakig rozsdában állt ez a 911-es Porsche, de a vállalkozószellemű szakemberek meglátták benne a lehetőséget. Kaparás, vegyszeres mosás, lemezpótlás és egyebek a listán, hogy aztán a szebb napokat látott autó újra a régi fényében tündököljön.

Nincs lehetetlen!

Igazság szerint nézegettünk volna még részleteket az utastér feltámasztásáról is, de ne legyünk telhetetlenek, a megmentők így is pazar munkát végeztek.