Akkuútlevél kavarja meg a használt autók piacát!

Legkésőbb 2027. február 18-án lép életbe mindenhol az EU területén az új akkumulátor-szabályozás, de vannak országok, ahol ez hamarabb bekövetkezik. Hollandiában például 2026. április 1-étől követelik meg az akkumulátor megfelelő újrahasznosítását. Erről a megfelelő tanúsítványt kell mellékelnie a forgalmazónak, amíg új autók esetén egyértelmű, hogy a gyártó feladata ennek beszerzése, a már utakon lévő, tehát használt autók csak most kerülnek bele ebbe a rendszerbe, és azoknál az importőr kötelessége a tanúsítvány beszerzése.

Sok használtautó-kereskedőnek meglepetés lesz az akku-útlevél beszerzése

Fotó: Kia

Hollandiában nem készülnek időben az akkuútlevélre a használtautó-importőrök

Utóbbi jó eséllyel meglepetéssel éri majd április 1-jével a Hollandiába használt autókat importáló vállalkozásokat. A Hollandiában a gépjármű-újrahasznosítás területét lefedő Auto Recycling Nederland nevű szakmai szervezet becslése szerint a mintegy 4000 ilyen vállalkozásból mindössze 120 kötött eddig velük szerződést akkumulátor-útlevél kiállítására. Aki nem lép időben, az nem tudja majd forgalomba helyezni az autót, hiszen április 1 után már csak akkumulátor-útlevél megléte esetén ad ki forgalmit a hatóság. Az összeg egyébként elhanyagolható, az ARN szerint egy hibrid autónál 15 euró, egy plug-in hibridnél 60 euró, míg egy akkumulátoros-elektromos autónál 75 euró költséget jelent az akkumulátor-útlevél beszerzése. Nagyobb gondot jelent majd a hiányos papírmunka miatt beragadó autók tárolása és a várható roham miatt elhúzódó ügyintézés.

