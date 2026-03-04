Az olaszok már bevezették, nálunk mikor jön az autósoknak ez a durva szigorítás?

Több mint egy évvel a jogszabály aláírása után Olaszországban mostanra vált ténylegesen alkalmazhatóvá az úgynevezett Alcolock, magyarul az autókba beépített alkoholszonda. Az intézkedés célja egyértelmű, hogy nullára csökkentse az ittas vezetés miatti tragédiákat.

Túl sok volt az ittas vezető Olaszországban, ezért vezették be az Alcolockot, amely egy beépített alkoholszonda

Fotó: Shutterstock

Ez az eszköz minden indulás előtt ellenőrzi a sofőr véralkoholszintjét, és csak akkor engedi elindítani a gépkocsit, ha az érték nulla. Az új szabály része az új olasz Közúti Kódexnek, amely 2024. december 14‑én lépett életbe, de az Alcolock csak most vált ténylegesen kötelező az autósok számára az illetékes minisztérium által közzétett listával és szerelőhelyekkel – írja a Gazzetta.

Az alkoholszonda nem ismer kegyelmet

Egyelőre azoknak kötelező beszereltetni, akiket már elkaptak ittas vezetésért. A rendszer lényege egyszerű és kimondottan szigorú: azok a sofőrök, akiket jogerősen elmarasztaltak azért, mert véralkoholszintjük meghaladta a 0,8 g/l‑t, csak olyan autót vezethetnek, amelyben a „szeszzár” beépítésre került.

A szabályozás nem ismer kegyelmet: ha valaki korábban 0,8 és 1,5 g/l közötti értékkel ült volán mögé, két évig kötelező számára az eszköz használata az autójában.

Amennyiben viszont meghaladta az 1,5 g/l‑t, ez az időszak három évre nő. Sőt, a beépítés ára sem elhanyagolható – minden költséget, beleértve az eszköz beszerzését, telepítését és a kötelező időszak alatti karbantartást, a sofőrnek kell viselnie, ami könnyen elérheti a körülbelül 2000 eurót (780 ezer Ft).

Az Alcolock bevezetése persze komoly vitákat is gerjesztett.

A kritikusok rámutatnak, hogy az olasz autópark jelentős része elöregedett, és sok régebbi kocsiba technikailag nem lehet vagy nagyon nehéz a berendezést telepíteni. Ha egy családi autóba szerelik az eszközt, minden használónak nullás alkoholértékkel kell rendelkeznie az indulás előtt, tehát a nem érintett családtagokra is kiterjed a rendszer korlátja. Mindensetre a kormány reméli, hogy csökken az ittas vezetés miatti balesetek száma, és kialakul a felelősségérzet az érintettekben. Bár a vita még korántsem zárult le, egy biztos: Olaszország mostantól más megközelítést alkalmaz a részeg sofőrök elleni küzdelemben, mint valaha. Ha beválik, könnyen lehet, nálunk is bevezetik a részegen vezető sofőrök ellen.