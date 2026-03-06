Kiszállt a kocsiból a mintaanya, amit a gyerekével tett, az felfoghatatlan – videó

A figyelmetlenség abszolút csúcsát mutatta be egy anya, akinek talán semmi kedve nem volt ahhoz, hogy szánkózni vigye a gyerekét. A kocsiból való kipakolás után mindössze néhány másodperc kellett aztán csak ahhoz, hogy magára is hagyja.

A nő nem vette észre, hogy a gyerek leesett a szánkóról, úgy trappolt tovább, mintha mi sem történt volna. Szerencsére néhány járókelő azonnal a gyerek segítségére sietett, nem esett baja.

Hogy követhet el ekkora hibát egy anya?