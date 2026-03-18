rendőrség

Arattak a rendőrök az egyhetes razzián

Mintegy 15 ezer ember nem használt biztonsági övet a március 9. és 15. között zajlott országos közúti ellenőrzés alatt. A rendőrség közlése szerint az egy hetes európai akció során nemcsak a járművezetők övével volt gond, de a gyermekbiztonsági rendszerek és a bukósisak használatában is számos hiányosságot tapasztaltak.
Egy hetes közúti razziát tartott március 9. és 15. között a rendőrség hazánkban, s a végeredmény lesújtó volt.

Előre jelezte a rendőrség, hogy egy hetes razziát tart, mégis sok autós lebukott
Fotó: police.hu

Az ellenőrzés során a rendőrök 14 ezer 759 alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának hiányát. Túlnyomórészt – 11 ezer 156 esetben – a sofőr nem kapcsolta be az övét, a gyermekbiztonsági rendszert 293 esetben nem használták, míg 69 motorkerékpáros bukósisak nélkül közlekedett – olvasható a police.hu oldalon.

Pedig előre szólt a rendőrség

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) március 9. és 15. között Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. 

Az európai szintű ellenőrzés keretében – amelyről előre szólt a rendőrség – Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotoros járművel és a motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrizték a rendőrök. 

Felhívták a figyelmet arra, hogy a passzív biztonsági eszközök használatával a balesetek során bekövetkező személyi sérülések jelentős része megelőzhető, illetve a sérülés foka csökkenthető. Arról nem adott tájékoztatást a rendőrség, hogy a bírság összege mekkora volt.

 

