Atyaég! Mi történik a Skoda Octaviával?

Miután a Volkswagen konszern tulajdonába került a Skoda márka, azzal kezdtek, hogy gatyába rázták a meglévő autót, amivel párhuzamosan fejlesztették az új modelleket. Ezek közül elsőként az Octavia mutatkozott be 1996-ban, a kompakt kategória felső határán mozgó típus azóta is a bevált recept alapján készül aktuálisan a negyedik generációnál tart. Az importőr Porsche Hungaria számára is igazi sikermodellről van szó, az eddig hazánkban általa értékesített Skodák mintegy 40% volt Octavia.

1996 óta meghatározó modellje a Skoda márkának az Octavia

Fotó: Autó-Motor

10 millió alatt gazdagon extrázva elérhető a Skoda Octavia

A magánvásárlók is kedvelik a típust, de ennél fontosabb fegyvertény, hogy tavaly vezette a flottapiacot. Az eltelt három évtized alatt a dízelmotor volt a legnépszerűbb, karosszériaszínek között a fehér vezet, egyébként az ötajtós és a kombi karosszéria fele-fele arányban osztozik az eladásokon. Az utóbbi években egyébként a Skoda Octavia ott van a hazai eladási lista dobogóján, vagy annak környékén, ennek egyik oka, hogy az árazásra is mindig odafigyeltek. Például tavaly dobták piacra a Joy modellt, amelynél a közepes Selection felszereltséget egészítették ki az egyébként is gyakran kért extrákkal, és ezt már 10 millió Ft alatt, egészen pontosan 9 799 000 forintos indulóáron el lehet vinni.

„A Škoda stabil eredményekkel kezdte a 2026-os évet, ami jól mutatja, hogy modelljeink és márkakereskedői hálózatunk továbbra is erős bizalmat élveznek a magyar vásárlók körében. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy az Octavia immár három évtizede meghatározó szereplője a piacnak, és a flottaszegmensben továbbra is az egyik legnépszerűbb modell. A következő időszakban az elektromos modellek érkezésével és új technológiákkal folytatjuk a kínálatunk megújítását, miközben megőrizzük azt a praktikumot és értékállóságot, amely a Škodát mindig is jellemezte” – mondta Kelemen-Tűz Gabriella, a Škoda márkaigazgatója.

A harmadik X-et betöltő Skoda Octavia nem pihen, idén ősszel 1,5-ös TSI-t használó öntöltő hibrid hajtással is elérhető lesz a típus, 2027 első félévében pedig már plug-in hibrid hajtás is elérhető lesz. Utóbbi a negyedik generáció modellfrissítésével együtt érkezik, amelynél a karakteresebb megjelenés mellett még az Euro 7-es előírásokhoz igazított motorpaletta jelenti a változást. A sajtótájékoztatón a Porsche Hungaria termékfelelősei a dízel jövőjét firtató kérdésre csak annyit tudtak mondani, hogy a gyár azon van, hogy legyen jövője a TDI-nek, de még ők se tudnak biztosat.

