Spórol a hangszigetelésen az Audi, hogy jobban hallható legyen a győri öthengeres turbómotor

Idén ünnepli az öthengeres benzinmotor fél évszázados jubileumát az Audi, az aktuálisan 2,5 literes lökettérfogattal és turbófeltöltővel készülő erőforrás 2008 óta szerepel a győri Audi Hungaria palettáján. A jeles évforduló alkalmából készítették el az Audi RS 3 competition nevű limitált szériát, amelynél mindent elkövetnek az élmény javítása érdekében.

Sportosabb futóművel és több motorhanggal jön az Audi RS 3 competition

Fotó: AUDI AG

Nem a motort, a futóművet piszkálta meg az Audi

Látható karbon légterelőket szerelnek a karosszériára, csak itt választható a malachite green fényezés a gleccserfehér és a Daytona szürke alternatívájaként, a felnik Neodymium arany színűek. Utóbbi jelenik meg az utastérben a díszbetéteknél, ami az egyébként fekete-fehér belső hangulatot dobja fel. Az üdvözlőfény az „RS 3 competition limited” feliratot vetíti a talajra, a világítás másik újdonsága, hogy a mátrix-LED menetfénynek olyan animációt programoztak, ami az öthengeres motor gyújtási sorrendjét – 1-2-4-5-3 – jeleníti meg. A motorhoz és a hajtáslánchoz nem nyúltak, tehát továbbra is 400 LE/500 Nm a teljesítmény, ami 3,8 másodperces 0-100 km/óra gyorsulásra és 290 km/órás elektronikusan korlátozott végsebességre jó. A sofőr számára az javítja az élményt, hogy a tűzfalon lévő hangszigetelést vékonyabbra vették, így sokkal több jut el az utastérbe az egyenetlen járású motor hangjából – bár annak a pillangószelepes aktív kipufogórendszerrel kell vetekednie.

Új felfüggesztéssel javítják a vezetési élményt, szereléssel állítható (kis sebességű berugózás 12 fokozatban, nagy sebességű berugózás 15 fokozatban, kirugózás 16 fokozatban) rugóstagokat szerelnek előre és hátra, elöl külső olajtartályt használnak a lengéscsillapítók. A hátsó kanyarstabilizátor csővastagságát megnövelték, ezzel párhuzamosan ide merevebb rugókat is beépítettek. Az Audi RS 3 competition felfüggesztése igazán az opciós, fél-slick mintázatú (száraz aszfalton működik igazán) Pirelli Pzero Trofeo R abroncsokkal mutatja meg a tudását. Mindössze 750 példányt készítenek az öthengeres TFSI-t ünneplő RS 3 szériából, a nyár közepén szállítják le az első példányokat a megrendelőknek, az indulóár Németországban 108 365 euró (Sportback) illetve 110 005 euró (Sedan).