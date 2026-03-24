Kiderült, melyek a legolcsóbban fenntartható autók

Sokan vételár alapján választanak autót, ám ez sokszor hiba. A német autóklub, az ADAC megvizsgálta, mely belső égésű motoros modellek a legkedvezőbbek havi költségek szempontjából – van pár érdekes és meglepő eredmény a listán.
Az autóvásárlásnál sokan még mindig az árra és a fogyasztásra figyelnek, pedig a teljes fenntartási költség ennél jóval összetettebb. A német autóklub, az ADAC számításai szerint egy gépkocsi igazi terheit a biztosítás, az adók, a szerviz, a javítások és az üzemanyag együtt adják – miközben a legtöbben ezekkel csak későn szembesülnek.

Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló
Fotó: Laufer László/Dunántúli Napló

A németek a friss összehasonlításukban hároméves használt autókat vizsgáltak, amelyeket további öt évig használnak évi 15 ezer kilométerrel. Az eredmény meglepő: számos modell havi fenntartása 350 euró (140 ezer Ft) alatt marad. A lista élén a Dacia Sandero áll, különösen az LPG-s (gázos) változata kér keveset, de jól szerepelt a Mazda 2 Hybrid és a Skoda Scala 1.0 TSI is. A családi autók közül a Volkswagen Golf Variant viszonylag alacsony, havi 346 eurós (136 ezer Ft) költséggel fenntartható.

A kisebb autókat éri meg választani

A közös nevező egyértelmű: a kisebb autók és a takarékos motorok szinte minden esetben olcsóbbak. Nemcsak kevesebbet fogyasztanak, hanem a biztosításuk és a szervizelésük is kedvezőbb. A nagyobb, erősebb modellek ezzel szemben gyorsan megdrágítják a havi költségeket. 

Az ADAC arra is felhívja a figyelmet, hogy a spórolás nem áll meg a választásnál. Jelentős különbségek lehetnek a szervizárak között is, ezért érdemes több ajánlatot kérni javítás előtt.

A tanulság világos: a „jó vétel” nem feltétlenül a legolcsóbb autó, hanem az, amelyik hosszú távon is alacsony költséggel tartható fenn. Aki ezt szem előtt tartja, akár évek alatt több százezer forintot is megspórolhat – miközben ugyanúgy autózik, mint bárki más.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy milyen használt autót kapunk 1 millió forintért itthon.

 

