Brüsszel már döntött, de vajon jó lesz ez nekünk?

1 órája
Az Európai Unió döntése nyomán 2026 nyarától egy új biztonsági eszköz válik kötelezővé az újonnan forgalomba helyezett járművekben. A jövőben minden új autóban kötelező lesz a vészfékezés-jelző, amely erős fékezésnél villogó fényjelzéssel figyelmezteti a mögöttünk haladókat.
Egyre több modern biztonsági rendszer kerül az autókba, és Brüsszel döntése után hamarosan, a nyáron egy újabb válik kötelezővé. A vészfékezés-jelző – más néven adaptív féklámpa – olyan rendszer, amely hirtelen, intenzív fékezéskor automatikusan villogtatni kezdi a féklámpát (általában 50 km/óra felett).

a10 Traffic in a tunnel on amsterdam ring road ANP /HOLLANDSE HOOGTE /ROBIN UTRECHT netherlands out - belgium out (Photo by ROBIN UTRECHT / ANP MAG / ANP via AFP), A nyártól minden új autóban benne lesz a vészfékezés-jelző rendszer
A nyártól minden új autóban benne lesz a vészfékezés-jelző rendszer
Fotó: ROBIN UTRECHT / ANP MAG

A cél egyszerű: a mögöttünk érkező sofőrök gyorsabban észleljék a veszélyt. A technológia különösen nagy sebességnél lehet fontos. Autópályán vagy forgalmas főutakon egy pillanatnyi késlekedés is elég ahhoz, hogy a követési távolság elfogyjon, és ráfutásos baleset történjen. A villogó fény azonnal felhívja a figyelmet arra, hogy az előttünk haladó jármű vészfékezett – írja a Sonline

Az autósokat segítheti az új berendezés

A rendszer működése teljesen automatikus: a jármű elektronikája érzékeli a hirtelen lassulást, és azonnal aktiválja a jelzést. Egyes autóknál ilyenkor a vészvillogó is bekapcsolhat, hogy még feltűnőbb legyen a figyelmeztetés. A szakemberek szerint az ilyen fejlesztések fontos szerepet játszanak a közlekedésbiztonság javításában. 

Az Európai Unió az elmúlt években több új kötelező biztonsági megoldást is bevezetett az autógyártók számára, hogy csökkentsék a súlyos balesetek számát. 

Ez a szabály kizárólag a 2026. július 7. után forgalomba helyezett, új járművekre vonatkozik. Azok, akiknek az autója e dátum előtt került forgalomba, nem kötelesek semmilyen módosítást vagy frissítést végrehajtani.

Amúgy eddig egyes márkáknál a vészvillogót kapcsolta be az elektronika, ha vészfékezés történt, a jövőben a féklámpa fog ilyenkor villogni. Bár a vészfékezés-jelző a legtöbb autós számára talán apró részletnek tűnik, a szakértők szerint éppen az ilyen technológiák menthetnek meg kritikus másodperceket az utakon – és ezek a másodpercek sokszor életeket jelentenek.

 

