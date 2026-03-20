Brüsszel terve befuccsolt – egyre öregebbek az autók az Unióban

Európa útjain már 256 millió személyautó döcög, és ez a szám 2024‑hez képest ismét nőtt – derül ki az ACEA legfrissebb Vehicles on European Roads 2026 című jelentéséből.

Brüsszel elszámolta magát Öregszik az autóállomány Európában

Mi történik, amikor Brüsszel hosszú távú klímacélokat tűz ki, de az európai utak valósága ezzel nem tart lépést? Néma csönd.

A fiatalodás helyett ugyanis öregedés tapasztalható az Európai Unió útjain. Ez nem a polgárok hibája, hiszen ki ne szeretne új autót venni?

A helyzet az, hogy a legtöbb embernek nincs erre pénze, nem teheti meg gazdaságilag, így maradnak a használt autók.

A villanyautók sem hoztak javulást

Az EU autóparkját feltérképező legfrissebb ACEA‑jelentés a 256 millió személyautó mindössze 3,7 % volt hálózatról tölthető elektromos – azaz a zöld fordulat továbbra is rendkívül lassan halad. A legszembetűnőbb szám azonban nem a villanyautók aránya, hanem az autók átlagéletkora: az EU‑átlag 12,7 év körül van személyautóknál, miközben a teherautók 14 évesek, a buszok pedig több mint 12 évesek. Ez azt jelenti: a legtöbb jármű jóval idősebb, mint amire az EU mobilitási tervének ideális flottája alapulna.

Az eltérés országonként is óriási: például Görögországban a személyautók átlagosan 18 év körüliek, míg Luxemburgban mindössze 8 év körül van ez az arány– ez hatalmas különbség az EU-n belül. És még nem is a legrosszabbakat említettük.

Miért probléma mindez? Brüsszel szigorú kibocsátási célokról és 2035-re teljes zöld átállásról beszél, miközben a valóságban a polgárok zöme még mindig évtizedes benzines vagy dízel autókat használ, mert az új, tisztább modellek drágák, a töltőinfrastruktúra gyenge, és a támogatások nem elég vonzóak – mutat rá az ACEA jelentés is. Emellett azt is hangsúlyozza, hogy az uniós törvények önmagukban nem elégségesek a közlekedés szén‑dioxid‑kibocsátásának csökkentéséhez.