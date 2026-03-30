Mi folyik itt? – sofőr nélkül száguldanak az autók a Budai Várban

Több európai nagyváros után önvezető autók álltak tesztüzembe Budapesten is. A napokban bemutatott két jármű a próbaüzem során a főváros I. kerületének utcáit járja.
A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén. A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. Mivel a balesetek döntő többségéért emberi hiba felelős, az önvezető technológiák kulcsszerepet játszhatnak a kockázatok mérséklésében.
Kínai elektromos autókkal tesztelnek
A most tesztelt járművek a kínai Zeekr 001 elektromos modelljei, amelyek autonóm működését izraeli fejlesztésű technológia biztosítja. A budapesti tesztidőszak során a szakemberek valós forgalmi helyzetekben gyűjtenek adatokat, amelyek segítenek tovább finomítani a rendszereket.
A tervek szerint a jövőben más városokban és eltérő környezetekben is megjelennek hasonló járművek, és idővel a nagyközönség számára is elérhetővé válhat a technológia kipróbálása.
A fejlesztések iránya egyértelmű: Magyarország hosszú távon is aktív szereplő kíván maradni a mesterséges intelligencia és az autonóm járművek világában, miközben már a következő innovációs területek, például a humanoid robotika felé is nyit.