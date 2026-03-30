Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

önvezető autó

Mi folyik itt? – sofőr nélkül száguldanak az autók a Budai Várban

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sejtettük, hogy így lesz, s most hozzánk is megérkezett a jövő. A világ több nagyvárosa után Budapesten is megkezdődött az önvezető autók tesztelése: két jármű állt próbaüzembe a főváros I. kerületében, amelyek a Budai Vár és környékének forgalmas, összetett utcáin közlekednek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több európai nagyváros után önvezető autók álltak tesztüzembe Budapesten is. A napokban bemutatott két jármű a próbaüzem során a főváros I. kerületének utcáit járja.

Így néz ki a Zeekr 001 kínai önvezető autó, amellyel a Budai Várban találkozhatunk
Fotó: Facebook/Palkovics László

A Budai Várban tartott bemutatón Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos kifejtette: ha ezek az autók autonóm módon tudnak működni a Várban és a környékén. A kormánybiztos felidézte: az Európai Unió 2050-re azt a célt tűzte ki, hogy senki ne haljon meg közlekedési balesetben az európai utakon. Mivel a balesetek döntő többségéért emberi hiba felelős, az önvezető technológiák kulcsszerepet játszhatnak a kockázatok mérséklésében.

Kínai elektromos autókkal tesztelnek

A most tesztelt járművek a kínai Zeekr 001 elektromos modelljei, amelyek autonóm működését izraeli fejlesztésű technológia biztosítja. A budapesti tesztidőszak során a szakemberek valós forgalmi helyzetekben gyűjtenek adatokat, amelyek segítenek tovább finomítani a rendszereket.

A kínai Zeekr 001 önvezető autó
Fotó: Facebook/Palkovics László

A tervek szerint a jövőben más városokban és eltérő környezetekben is megjelennek hasonló járművek, és idővel a nagyközönség számára is elérhetővé válhat a technológia kipróbálása.

A fejlesztések iránya egyértelmű: Magyarország hosszú távon is aktív szereplő kíván maradni a mesterséges intelligencia és az autonóm járművek világában, miközben már a következő innovációs területek, például a humanoid robotika felé is nyit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!