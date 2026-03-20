Önnek is ezek hiányoznak a modern autókból?

Az újautó-tulajdonosoknak a leggyakrabban említett hiányzó alkatrészek közé tartozik a pótkerék, a hagyományos kézifék kar, a manuális váltó, valamint a kuplungpedál (automata váltós kocsiban nincs). Sok autós szerint ezek nemcsak praktikusak, hanem hozzájárultak a vezetés élményéhez.

Sokan visszasírják a régi autók megoldásait, a sebváltót, a gombokat

Az analóg műszerek, a valódi motorhang, a kulcsos gyújtás és a fizikai gombok szintén hiányoznak: ezek egyszerűbbé tették a mindennapi használatot, és nem igényeltek szoftveres frissítéseket vagy bonyolult menürendszert.

A felmérés szerint a régi megoldások hiánya különösen szembetűnő a fiatalabb vezetők számára is, akik nosztalgiával gondolnak a klasszikus autókra.

Sokan szívesen hoznák vissza a manuális tetőablakot, a tekerős klímavezérlőt vagy a CD/kazettás lejátszót, mert ezek a fizikai elemek kézzelfogható, azonnali vezérlést biztosítanak – írja a Daily Mail.

Sok autós hiányolja a régi fizikai megoldásokat

Bár a modern autók számos új kényelmi és biztonsági funkciót kínálnak, a válaszadók egyértelműen jelezték, hogy az egyszerű, jól használható fizikai elemek továbbra is fontosak. A vezetők számára nem mindig a technológia mennyisége számít, hanem a kezelhetőség és a vezetés élménye. A régi fizikai megoldások hiánya sok autós számára a vezetési élmény elvesztését jelenti. A pótkerék, kézifék kar, manuális váltó és analóg műszerek visszahozása egyesek szerint nem csupán nosztalgia, hanem a praktikum és biztonság kérdése is.

