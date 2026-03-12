Feje tetejére állt a világ – kínai technika európai autókba?

A hírek szerint a Stellantis azt vizsgálja, hogy a kínai Leapmotor elektromosautó-technológiáját felhasználja-e saját európai modelljeiben.

A kínai autómárka, a Leapmotor egy ideje már Európában, így Magyarországon is árulja a modelljeit

Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A két cég már 2023 óta közös vállalatban dolgozik együtt, most azonban ennél mélyebb technológiai integráció is szóba kerülhet. A cél egyértelmű: csökkenteni a gyártási költségeket és gyorsítani a fejlesztést.

A kínai partner korszerű akkumulátor- és hajtásrendszereket kínál, amelyek a konszern több márkájában – például az Fiat, az Opel vagy a Peugeot elektromos modelljeiben – is megjelenhetnek.

Ha a terv megvalósul, az jelentős fordulat lenne: nyugati autógyártó eddig ritkán épített teljes járműarchitektúrát egy kínai partner technológiájára az európai piac számára – írja a Bild.

Kínai alapokra épülhetnek a jövő európai autói?

A háttérben egyértelműen a kínai gyártók növekvő nyomása, európai nyomulása áll. Kínában az új elektromos modellek gyakran kétszer olyan gyorsan kerülnek piacra, mint az öreg kontinensen, miközben a költségek is alacsonyabbak. Ez komoly kihívást jelent a hagyományos európai autómárkáknak, amelyek egyre nehezebben tartják a tempót.

Elemzők szerint ugyanakkor kérdés, hogy a kínai technológia erősíti-e majd a Stellantis márkáit – vagy hosszabb távon akár háttérbe is szoríthatja azokat.

A vállalat egyelőre csak annyit közölt: folyamatosan vizsgálják a csoporton belüli és a partnerekkel történő együttműködés lehetőségeit. A döntésről várhatóan 2026 májusában, a vállalat befektetői napján derülhet ki több részlet. Ha a terv zöld utat kap, az új korszakot nyithat az európai autóiparban – ahol a jövő elektromos autóit már kínai technológia hajthatja.