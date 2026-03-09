Hírlevél
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Több mint egy milliárdot nyertek ezzel a húzással a magyar autósok

Szeptember eleje óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített sztrádahasználati jogosultságok után. Az elmúlt hat hónapban a kormány döntésének köszönhetően több mint 1,7 milliárd forint maradt az autósoknál. És jó hír, hogy az e-matricák után március közepétől a mobilparkolás következik, amely intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz.
Az e-matrica kényelmi díjának eltörlésével szeptembertől februárig több mint 1,7 milliárd forintot spóroltak meg az autópálya-használó autósok.

Szeptembertől már nem kell kényelmi díjat fizetniük az autósoknak matricavásárláskor
Fotó: Unsplash

Az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38 százalékos növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A tizenkét hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot – hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Újabb jó hír az autósoknak

És ezzel még nincs vége. Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt azt mondta, hamarosan jön a folytatás: március 16-tól kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobilparkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. Az idejétmúlt többletköltségek kivezetésével évente 6 milliárd forintot takaríthatnak meg a családok.

„A kényelmi díj megy, a kényelem marad a parkolásban is!”

 – mondta az államtitkár.


 

 

