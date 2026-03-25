Ez a motor titkos trükkje, amit a legtöbb autós rosszul használ

A piros lámpához közeledve szinte minden autósnak megvan a maga titkos receptje, módszere. Van, aki kuplungot nyomva gurul, más üresbe teszi a váltót, és akad, aki a motorfékre esküszik. A cél közös: kevesebbet fogyasztani. De vajon melyik megoldás a legjobb?

Meglepő praktika derült ki az autóvezetéséről, amit sokan nem tudnak

A meglepő válasz: egyik spórolós trükk sem az, aminek elsőre tűnik. Üresben gurulva például valóban csökken a fogyasztás, de nem nullára – a motor alapjáraton továbbra is égeti az üzemanyagot. Ráadásul ilyenkor a teljes lassítás a fékekre hárul, amelyek gyorsabban kopnak, és egy váratlan helyzetben a reakcióidő is megnő. A kuplung folyamatos nyomva tartása sem jobb megoldás: bár így is lehet némi üzemanyagot spórolni, a tengelykapcsoló gyorsabb elhasználódása miatt hosszú távon többe kerülhet a trükk, mint amennyit nyerünk vele – írja a Blikk.

Spórolás az autóval? – ez a jó módszer

És mi a helyzet a motorfékkel? Itt jön a fordulat: a modern autók esetében ez a leghatékonyabb módszer. Amikor sebességben gurulunk, és levesszük a lábunkat a gázról, a rendszer sok esetben teljesen leállítja az üzemanyag-befecskendezést – vagyis a fogyasztás gyakorlatilag nullára csökken. A motorfék ráadásul nemcsak gazdaságosabb, hanem biztonságosabb is.

Segít az autó stabil lassításában, kíméli a fékeket, és lehetővé teszi, hogy bármikor azonnal reagáljunk – például gyorsítással egy váratlan helyzetben.

A szakemberek szerint tehát a legjobb stratégia egyszerű: ha messziről látjuk a piros lámpát, fokozatos visszakapcsolással, motorféket használva közelítsük meg. Ugyanez a technika érvényes hegyről lefelé jövet is. Így nemcsak üzemanyagot spórolunk, hanem az autónk alkatrészeit és a saját biztonságunkat is kíméljük. A tanulság világos: néha az ösztönösnek tűnő megoldások helyett a technika logikájára érdemes hallgatni.

