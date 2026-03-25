Fellélegezhetnek a német autógyártók – de csak kis időre

A német szövetségi legfelsőbb bíróság hétfőn elutasította a környezetvédőknek a BMW és a Mercedes-Benz ellen benyújtott, a belső égésű motorral szerelt új autók értékesítésének 2030 utáni betiltását célzó keresetét. A német autógyártók egy időre fellélegezhetnek, de Brüsszel döntése még érvényben van, hogy 2035 után már nem árulhatnak az EU-ban robbanómotoros autót.
Döntött a német szövetségi legfelsőbb bíróság (BGH), nem tiltják be 2030-tól a belső égésű motorral szerelt új autók értékesítését – pedig a környezetvédő lobbi ezt szerette volna. A határozattal a karlsruhei testület helybenhagyta az alsóbb fokú bíróságok – Münchenben és Stuttgartban hozott – ítéleteit, amelyet korábban szintén elutasítottak a kereseteket.

A német bíróság nem tiltja be 2030-tól a robbanómotoros autók értékesítését
A pereket a Deutsche Umwelthilfe (DUH) környezetvédő szervezet három ügyvezetője indította a BMW és a Mercedes-Benz ellen. A felperesek azt kívánták elérni, hogy a két német autógyártó 2030 novemberétől ne értékesíthessen új, fosszilis üzemanyaggal működő járműveket, arra hivatkozva, hogy ezek gyártása és forgalmazása aránytalanul nagy részt használt fel a globális és nemzeti szén-dioxid-kibocsátási keretekből. Érvelésük szerint ez sérti a jövő generációk jogait és az alkotmányban rögzített önrendelkezési elvet.

Kis győzelem az autógyártóknak

A BGH azonban kimondta: az egyes vállalatok számára nincs külön meghatározott szén-dioxid-kibocsátási kvóta, így ilyen kötelezettséget a bíróság sem írhat elő. A jogalkotó feladata a kibocsátási célok és korlátozások meghatározása. A felperesek a német alkotmánybíróság 2021-es, a klímahatározatra hivatkozik, hogy a törvényhozásnak 2030 utáni konkrét kibocsátáscsökkentési célokat kell rögzítenie. 

A BGH szerint azonban ez az ítélet nem alapoz meg kötelezettséget egyes vállalatok számára meghatározott kibocsátási keretek betartására. 

A hatályos jogszabályok nem rendelnek konkrét emissziós kvótát autógyártókhoz, és a bíróságok nem jogosultak ilyen keretek önálló meghatározására. A döntés csapást jelent a környezetvédő szervezetek azon törekvéseire, hogy bírósági úton kényszerítsék ki a fosszilis üzemanyaggal működő járművek kivezetését Németországban.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy csúnyán megvezette vevőit a Mercedes, milliárdos bírságot kapott.

 

 

