Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 678,5 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -83,5 Ft / Gázolaj piaci ár: 750,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -135,2 Ft

autóipar

Újabb csapás a német autóiparra – csődben az egyik legnagyobb cég

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Közel négy évtized után lehúzza a rolót az egyik legismertebb BMW-tuningműhely. Az AC Schnitzer története újabb csapás a komoly nehézségekkel küzdő német autóiparra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ne szépítsük, a német kormánynak súlyos bűne van abban, hogy az ország autóipara komoly nehézségekkel és nagy kihívásokkal küzd. Várhatóan tízezrek veszíthetik el a munkájukat a közeljövőben, és most jött a hír, hogy az egyik legismertebb német tuningcég, az AC Schnitzer megszűnik. Emiatt újabb dolgozók kerülnek utcára.

Az AC Schnitzer tuningcég aacheni központja - egy korszak vége a német autógyártásban
Fotó: Wikipedia

Ez a név évtizedeken át egyet jelentett a BMW-k extrém, mégis kifinomult átalakításával. Az 1987-ben alapított cég nem egyszerű tuningműhely volt, hanem egyfajta kultusz. 

Az évek során a bajor márka egyik legismertebb házi nemesítőjévé vált: nemcsak erősebbé, hanem karakteresebbé is tette az utcai BMW-ket – és néha egészen extrém gépeket is alkotott. 

Az aacheni vállalat még a német rendőrségnek is alakított át autókat. Most azonban lehull a függöny. A döntés mögött nem egyetlen ok áll, hanem egy egész német és európai autóipart sújtó válság – írja a Motor1.

BMW i8 by AC Schnitzer as police car at the day of the open door of the Federal Government in the Federal Ministry of Transport. Berlin, 18.8.2019 | usage worldwide (Photo by Matthias Wehnert/Geisler-Fotopre / Geisler-Fotopress / dpa Picture-Alliance via AFP)
Ezt a BMW i8-ast az AC Schnitzer alakította át a német rendőrségnek
Fotó: MATTHIAS WEHNERT/GEISLER-FOTOPRE / Geisler-Fotopress

A szigorodó szabályozások, a költséges és lassú engedélyeztetési folyamatok, valamint a folyamatosan növekvő fejlesztési kiadások és rezsiköltségek fokozatosan ellehetetlenítették a működést.

Újabb szög a német autóipar koporsójába

De a probléma sajnos ennél mélyebb. A német autóipar – amely évtizedeken át a világ élvonalát jelentette – most történelmi átalakuláson megy keresztül. Az elektromos átállás hatalmas beruházásokat követel, miközben a kereslet erősen visszafogott, a globális verseny éleződik, és a gazdasági nyomás pedig egyre erősebb. Az olyan kisebb, specializált szereplők, mint az AC Schnitzer, ebben a környezetben különösen sérülékennyé váltak.

Két csodás AC Schnitzer BMW a cég szalonja előtt
Fotó: Youtube

Tegyük hozzá, a tuning hagyományos világa is háttérbe szorul. Az elektromos autók zárt rendszerei, a szoftverközpontú fejlesztések és a gyári teljesítményoptimalizálás mind csökkentik a klasszikus átalakítások mozgásterét. Ami egykor kreatív szabadság volt, ma egyre inkább szabályok közé szorított iparág.

Az AC Schnitzer bezárása így több mint egy vállalat történetének vége. Egy olyan korszak lezárása, amikor a sebesség, a hang és a mechanika még érzelmeket formált.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!