Újabb csapás a német autóiparra – csődben az egyik legnagyobb cég

Ne szépítsük, a német kormánynak súlyos bűne van abban, hogy az ország autóipara komoly nehézségekkel és nagy kihívásokkal küzd. Várhatóan tízezrek veszíthetik el a munkájukat a közeljövőben, és most jött a hír, hogy az egyik legismertebb német tuningcég, az AC Schnitzer megszűnik. Emiatt újabb dolgozók kerülnek utcára.

Az AC Schnitzer tuningcég aacheni központja - egy korszak vége a német autógyártásban

Ez a név évtizedeken át egyet jelentett a BMW-k extrém, mégis kifinomult átalakításával. Az 1987-ben alapított cég nem egyszerű tuningműhely volt, hanem egyfajta kultusz.

Az évek során a bajor márka egyik legismertebb házi nemesítőjévé vált: nemcsak erősebbé, hanem karakteresebbé is tette az utcai BMW-ket – és néha egészen extrém gépeket is alkotott.

Az aacheni vállalat még a német rendőrségnek is alakított át autókat. Most azonban lehull a függöny. A döntés mögött nem egyetlen ok áll, hanem egy egész német és európai autóipart sújtó válság – írja a Motor1.

Ezt a BMW i8-ast az AC Schnitzer alakította át a német rendőrségnek

A szigorodó szabályozások, a költséges és lassú engedélyeztetési folyamatok, valamint a folyamatosan növekvő fejlesztési kiadások és rezsiköltségek fokozatosan ellehetetlenítették a működést.

Újabb szög a német autóipar koporsójába

De a probléma sajnos ennél mélyebb. A német autóipar – amely évtizedeken át a világ élvonalát jelentette – most történelmi átalakuláson megy keresztül. Az elektromos átállás hatalmas beruházásokat követel, miközben a kereslet erősen visszafogott, a globális verseny éleződik, és a gazdasági nyomás pedig egyre erősebb. Az olyan kisebb, specializált szereplők, mint az AC Schnitzer, ebben a környezetben különösen sérülékennyé váltak.

Két csodás AC Schnitzer BMW a cég szalonja előtt

Tegyük hozzá, a tuning hagyományos világa is háttérbe szorul. Az elektromos autók zárt rendszerei, a szoftverközpontú fejlesztések és a gyári teljesítményoptimalizálás mind csökkentik a klasszikus átalakítások mozgásterét. Ami egykor kreatív szabadság volt, ma egyre inkább szabályok közé szorított iparág.

Az AC Schnitzer bezárása így több mint egy vállalat történetének vége. Egy olyan korszak lezárása, amikor a sebesség, a hang és a mechanika még érzelmeket formált.