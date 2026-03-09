Hírlevél
Orbán Viktor: Hatalmas győzelem, Valóság vs. Tisza 2:0

Kukába dobták Brüsszel tervét: súlyos csapást kapott Zelenszkij

Egy hétig razziázik a rendőrség, ezzel számoljon minden autós, aki kocsiba ül

Egyetlen kattanás hiánya több tízezer forintba is kerülhet. Hétfőn kezdődik a kontinensünkön a Roadpol-ellenőrzési hét, amelyben a rendőrség országszerte kiemelten ellenőrzi, hogy az autósok és utasaik becsatolják-e a biztonsági övet. Az európai akció célja egyszerű: emlékeztetni mindenkit arra, hogy a közlekedésbiztonság, egy emberélet gyakran a legegyszerűbb szokásokon múlik.
Országos ellenőrzésbe kezd hétfőn a rendőrség: március 9. és 15. között fokozottan vizsgálják, hogy az autóvezetők és utasaik használják-e a biztonsági övet. A magyar akció egy összehangolt európai közlekedésrendészeti kampány, a Roadpol része, amelyet minden évben megszerveznek azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet a passzív biztonsági eszközök fontosságára.

Budapest, 2025. augusztus 4.Rendőr intézkedik egy gyorshajtóval szemben Budapesten, a Kacsóh Pongrác úton 2025. augusztus 4-én. A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez a gyorshajtók kiszűrése érdekében.MTI/Balogh Zoltán, Egyhetes ellenőrzést tart a rendőrség az utakon, sok autót meg fognak állítani
Egyhetes ellenőrzést tart a rendőrség az utakon, sok autót meg fognak állítani
Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A rendőrök az ellenőrzések során elsősorban a biztonsági övek használatát figyelik majd, de nemcsak erre koncentrálnak. Vizsgálják azt is, hogy a gyermekek megfelelő gyermekbiztonsági rendszerben utaznak-e, illetve hogy a motorosok és segédmotoros-kerékpárral közlekedők viselnek-e bukósisakot. Ezek az eszközök a közlekedés egyik legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb védelmét jelentik baleset esetén.

A legtöbb autós beköti a biztonsági övét

A tapasztalatok szerint ugyan a legtöbb autós már megszokásból beköti magát, még mindig sokan vannak, akik ezt elmulasztják – különösen rövidebb utakon vagy a hátsó üléseken. A statisztikák azonban egyértelműek: a biztonsági öv életet ment, a használata drámaian csökkenti a halálos vagy súlyos sérülések kockázatát. 

Egy ütközésnél az öv nélkül utazó utasok nemcsak saját magukra, hanem az autó többi utasára is veszélyt jelenthetnek.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy a Roadpol-akció célja elsősorban a figyelemfelhívás, de persze büntetnek is, ha valaki nem köti be az övét. A közlekedésbiztonság sokszor apró, mindennapi döntéseken múlik: egy öv becsatolásán, egy gyerekülés helyes rögzítésén vagy egy bukósisak felvételén. Az ellenőrzési hét így nem csupán a szabályszegők kiszűréséről szól, hanem arról is, hogy emlékeztesse a közlekedőket: az a bizonyos egyetlen kattanás indulás előtt akár életmentő is lehet.


 

 

