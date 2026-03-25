Kegyetlen akadály az utakon: aki itt átmegy, az tényleg tud vezetni!

Kínában nagyon komolyan veszik a forgalomlassítást egyes utakon: a legapróbb hibát is büntető betonakadályokat kell kerülgetniük a sofőröknek. A videó leírása szerint tízből kilenc autó megsérül, ami valószínűleg kis költői túlzás - de tényleg csak kicsi.

Jól érezhető ugyanis, hogy amikor a mára meglehetősen leharcolt állapotúvá vált akadályokat kihelyezték, nem számoltak azzal, hogy a modern autók egyre szélesebbek lesznek. A legtöbb SUV tényleg éppen csak átfér a nyíláson, a centizés meg valakinek vagy sikerül, vagy nem. Ilyen formában ezek az akadályok valószínűleg több bajt okoznak, mint hasznot.

