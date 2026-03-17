Tavaszi veszély az utakon: ezért kell most különösen figyelni az autóra

Itt a tavasz, s ezzel nemcsak a természet éled fel, hanem az utak forgalma is. A változékony időjárás és a megnövekedett közlekedési terhelés miatt ilyenkor különösen fontos, hogy az autósok felkészülten és figyelmesen vezessenek.
A tavaszi hónapok sokszor szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárást hoznak, s erre az autósoknak is fel kell készülniük. Egy napsütéses délelőttöt hirtelen zápor válthat fel, a reggeli órákban pedig még köd vagy akár talaj menti fagy is előfordulhat. Ezek a gyorsan változó útviszonyok fokozott éberséget követelnek a járművezetőktől.

A biztonság érdekében ilyenkor érdemes alaposan átvizsgálni az autót. Különösen fontos az abroncsnyomás és a fékrendszer ellenőrzése, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a jármű tapadását és féktávolságát. 

A szakértők szerint az abroncsok állapota és életkora is kulcsszerepet játszik a biztonságos közlekedésben. 

A gumi oldalán található DOT-szám utolsó négy számjegye jelzi a gyártás idejét: az első kettő a gyártás hetét, a második kettő az évét mutatja. A szakmai ajánlások szerint hat évnél idősebb, még nem használt abroncsot már nem érdemes felszerelni az autóra, a használatban lévő gumikat pedig legkésőbb tízéves korukban célszerű lecserélni. Ugyanakkor egy megfelelően tárolt, néhány éves abroncs teljesítménye még nem feltétlenül marad el egy friss gyártásúétól.

A tavasz jó alkalom az autók átvizsgálására

„A jogszabály szerint az abroncsok minimális profilmélysége 1,6 milliméter, amelyet a fő csatornákban elhelyezett kopásjelzők segítségével gyorsan ellenőrizhetünk. Ez azonban csak a törvényi minimum, a biztonságos közlekedés és az aquaplaning elkerülése érdekében legalább 3 milliméteres profilmélységet javasol” – hangsúlyozta Tomin István, a Hankook Tire Budapest Kft. műszaki vevőszolgálatának vezetője.

A tavasz beköszöntével az utak forgalma is jelentősen megnő: egyre több kerékpáros, motoros és rolleres jelenik meg, és sok kevésbé rutinos sofőr is újra autóba ül. 

Ez minden közlekedőtől nagyobb türelmet és körültekintést igényel. A szakértők szerint a tavaszi gumicsere jó alkalom arra is, hogy az autósok elvégeztessék járművük általános ellenőrzését, beleértve az olajcserét, a futómű és a világítás átvizsgálását is. A megfelelő műszaki állapot és a figyelmes vezetés együtt jelentheti a kulcsot a biztonságos tavaszi közlekedéshez.

 

