Forradalom az autóvásárlásban: ezt mostantól a kanapéról is elintézhetjük

Az autóvásárlás nem egyszerű művelet, mindig is járt némi macerával. Most azonban új korszak kezdődött a hazai gépjármű-adásvételben: a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás megjelenésével a korábban időigényes és papíralapú ügyintézés jelentős része a múlté. Az új rendszer lehetővé teszi, hogy a vevő és az eladó online kössön szerződést, közösen szerkessze azt, majd azonnal elindítsa a tulajdonosváltást is – mindezt anélkül, hogy egyetlen lapot ki kellene nyomtatni.

Nagyon leegyszerűsödött az autók adás-vétele

A változás nem csupán kényelmi szempontból jelent előrelépést. A korábban megszokott, négypéldányos adásvételi szerződés és a személyes ügyintézés sokszor napokat vett igénybe, míg most a folyamat akár percek alatt elindítható. Az illetékek befizetése és az átírás kezdeményezése szintén az alkalmazáson belül történhet, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi az adminisztrációt – írja a Boon.

Pár lépés nem kerülhető ki autóvásárláskor

Fontos azonban, hogy a digitális megoldás, a DÁP nem minden esetben alkalmazható. Feltétel például, hogy mindkét fél nagykorú magyar magánszemély legyen, rendelkezzen digitális regisztrációval és elektronikus aláírással, valamint az autó is megfeleljen bizonyos kritériumoknak.

És bár sok lépés online zajlik, a teljes folyamat még nem költözött át teljesen a virtuális térbe.

A kötelező biztosítás megkötése, az eredetiségvizsgálat, valamint az új forgalmi engedély és törzskönyv átvétele továbbra is személyes ügyintézést igényel a kormányablakokban.

A digitalizáció tehát nem szünteti meg teljesen a hagyományos ügyintézést, de jelentősen csökkenti annak terheit. Az autóvásárlás folyamata ezzel gyorsabbá, átláthatóbbá és jóval felhasználóbarátabbá válik – még ha egyelőre nem is teljesen papírmentes a valóság.