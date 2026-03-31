Záróvonalon előzte a rendőrt az „okos” sofőr, rá is fizetett – videó

A 82-es főúton, Zirc térségében készült az a videófelvétel, amelyen az látszik, ahogy egy furgon vezetője a záróvonalon előz meg egy autót.

A vakmerő autóst gyorsan elkapták a rendőrök

Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A rendészeti államtitkárság által közzétett videón látható jelenet önmagában is meghökkentő, de igazán nyugtalanítóvá az teszi, hogy nem egy hétköznapi járművet, hanem éppen a szabályok betartását ellenőrző rendőröket előzte meg a sofőr. A manőver így nemcsak szabálytalan, hanem különösen kockázatos is volt, hiszen a záróvonal olyan útszakaszt jelöl, ahol az előzés beláthatatlan vagy veszélyes – írja a Kisalföld.

Vajon mire gondolt a kisteherautó sofőrje?

Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon mire gondolt a kisteherautó sofőrje? Egy rosszul időzített előzés néhány másodpercet nyerhet, de könnyen súlyos következményekkel járhat. A most nyilvánosságra hozott felvétel éppen ezért nemcsak egy kirívó szabálysértést mutat be, hanem figyelmeztetés is minden közlekedő számára. A közlekedési szakemberek régóta hangsúlyozzák: az előzési szabályok megszegése a balesetek egyik vezető oka. Egy ilyen döntés nemcsak a szabályszegőre, hanem a szembejövő forgalomra és minden résztvevőre veszélyt jelent. Nem véletlen, hogy hasonló esetekben súlyos bírság és büntetőpontok is járnak. A furgon sofőrje sem úszta meg a büntetést. Legközelebb talán kétszer is meggondolja, megéri-e sietni.