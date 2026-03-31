zöld rendszám

Jó hír az autósoknak – ezt önnek is tudnia kell

Az év végéig a zöld rendszámot fehérre kell váltani a plug-in hibrid autóknál. Ám jó hír a tulajdonosoknak, hogy nem kell fizetni az e-matrica módosításáért azoknak az autósoknak, akiknél jogszabály miatt kötelező a rendszámcsere.
Díjmentesen intézhetik az e-matricájukhoz kapcsolódó rendszámcserét azok a pulg-in hibrid járműtulajdonosok, akiknek autóján a zöld rendszámot fehér alapszínűre kell cserélni november 30-ig.

Több zöld rendszámos autót kap új azonosítót az év végéig, s ez az e-matricákat is érinti
Több zöld rendszámos autót kap új azonosítót az év végéig, s ez az e-matricákat is érinti
Fotó: Kiss B. László / Mediaworks

A könnyítés oka egyszerű: a rendszámcsere nem önkéntes döntés, hanem jogszabályi kötelezettség, így az ehhez kapcsolódó adminisztráció sem ró plusz terhet az autósokra. A vonatkozó rendelet egyértelműen kimondja, hogy ha a rendszám karakterei általános jelleggel, kötelező előírás miatt változnak meg, akkor az e-matrica jogosultságának átvezetése díjmentes. Ez különösen a plug-in hibrideket és a növelt hatótávolságú, külső töltésű hibrideket érinti, amelyek eddig zöld rendszámmal közlekedtek eddig – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Könnyítés az autósoknak

Fontos azonban, hogy az eljárás nem klasszikus átírás: ilyenkor úgynevezett rendszámcsere szolgáltatásról van szó. Az ügyintézés ráadásul ma már jóval egyszerűbb, mint korábban: nem szükséges személyesen megjelenni, hiszen a folyamat videós ügyintézésen keresztül is elindítható. 

Az adminisztrációhoz néhány dokumentumra azonban mindenképpen szükség van. Be kell mutatni az e-matrica vásárlását igazoló szelvényt vagy elektronikus visszaigazolást, a jármű forgalmi engedélyét, valamint a rendszámcsere tényét igazoló iratokat. 

Érdemes a régi forgalmiról másolatot készíteni, mert ez is segítheti az ügyintézést. A változás jelentős ügyfélforgalmat generálhat: bár tavaly több mint 110 ezer e-matricával kapcsolatos ügyet intéztek, ebből mindössze néhány ezer volt rendszámcsere. A 2026. november 30-i határidő közeledtével azonban várhatóan megsokszorozódik az ilyen kérelmek száma.

Az autósok számára tehát adott a lehetőség: költségek nélkül, akár otthonról is elintézhetik a szükséges módosításokat.

 

