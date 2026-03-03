A forgalommal szemben kocsikázott, majd képes volt ezt tenni az M7-esen - videó

Ijesztő februári eset felvételét tette közzé az autópálya-kezelő: egy autós a forgalommal szemben indult el az M7-esen, kényelmes tempóban kocsikázva a belső sávban.

Szerencsére a forgalom nem volt túl erős, baleset és személyi sérülés nem történt. A sofőr több kilométert tett meg szabálytalanul, végül, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, kikanyarodott a balatonlellei pihenőbe.

Az autópálya-kezelő videója:

Az autópálya-kezelő arra figyelmeztette az autósokat, hogy ilyen helyzetben húzódjanak le a külső sávba, és a helyszín pontos megjelölésével hívják a 112-es segélyhívót! A szabálytalanul közlekedő megállításával nem szabad próbálkozni!