Ránézett az ügyeletes az autópálya-kamerára, ilyet még ő se látott soha – videó

Az autópálya nem futópálya - ezzel a felütéssel tett közzé megdöbbentő videót a lengyel közútkezelő. Az S12-es gyorsforgalmi úton indult el futni egy férfi, szerencsére gyér forgalom mellett vállalkozott az eőgészségre ártalmasnak tűn mutatványra.

A közútkezelő az eset kapcsán arra kért mindenkit, hogy lehetőleg senki ne próbálja utánozni a férfit. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak futni, hanem kerékpározni is tilos a gyorsforgalmi utakon.

