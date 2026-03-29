Ránézett az ügyeletes az autópálya-kamerára, ilyet még ő se látott soha – videó

Ritkán látható őrültségre vállalkozott egy férfi. Autópálya mellé ment futni.
Az autópálya nem futópálya - ezzel a felütéssel tett közzé megdöbbentő videót a lengyel közútkezelő. Az S12-es gyorsforgalmi úton indult el futni egy férfi, szerencsére gyér forgalom mellett vállalkozott az eőgészségre ártalmasnak tűn mutatványra.
A közútkezelő az eset kapcsán arra kért mindenkit, hogy lehetőleg senki ne próbálja utánozni a férfit. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nemcsak futni, hanem kerékpározni is tilos a gyorsforgalmi utakon.
Futás az autópálya mellett? Lehetséges, de tilos:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!