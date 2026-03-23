Eszelős párbajt vívott két elborult agyú sofőr az autópályán – videó

Elképesztő jelenetek zajlottak nemrég a Párizs-környéki A86-oson, ahol két sofőr vívott egymással eszelős párbajt az autópálya közepén. A felvételből nem derült ki, hogy mi okozta a konfliktust, a fekete BMW vezetője mindenesetre megszállottan akadályozta, hogy a kisteherautó megelőzze.

A sávváltások súrolták az életveszélyesség határát, de a többi közlekedő vette a lapot, igyekeztek a viaskodóknak kellő helyet biztosítva kimaradni a balhéból. A kisteherautó vezetője egy ponton váratlanul elhagyta az autópályát, de a BMW-s nem hagyta magát, egy füstölős fékezéssel utánament, és fordított szereposztással folytatódott az üldözés. Nem tudni, végül ki nyert...

Videón az autópálya rémei: