Eszelős párbajt vívott két elborult agyú sofőr az autópályán – videó

Életveszélyes csatába keveredett egymással két sofőr. Az autópálya elhagyása után is folytatódott az üldözés.
Elképesztő jelenetek zajlottak nemrég a Párizs-környéki A86-oson, ahol két sofőr vívott egymással eszelős párbajt az autópálya közepén. A felvételből nem derült ki, hogy mi okozta a konfliktust, a fekete BMW vezetője mindenesetre megszállottan akadályozta, hogy a kisteherautó megelőzze.

A sávváltások súrolták az életveszélyesség határát, de a többi közlekedő vette a lapot, igyekeztek a viaskodóknak kellő helyet biztosítva kimaradni a balhéból. A kisteherautó vezetője egy ponton váratlanul elhagyta az autópályát, de a BMW-s nem hagyta magát, egy füstölős fékezéssel utánament, és fordított szereposztással folytatódott az üldözés. Nem tudni, végül ki nyert...

Videón az autópálya rémei:

@tuchel1992

GTA PARIS 🤣🤣🤣

♬ original sound - Nostalgia

 

