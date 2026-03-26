A kamerás átengedte a babakocsis gyalogost, aztán jött az igazságosztó – videó

Egy XVI. kerületi, kertvárosi utcában történt az eset, ahol egy babakocsis és egy gyermek kezét fogó anyuka szeretett volna átkelni az úttest túloldalára. Nincs zebra, nem forgalmas főút – tipikusan az a környezet, ahol az ember ösztönből is lassabban, körültekintőbben közlekedik autósként.

A kamerás autó vezetője észlelte a gyalogosokat, lassítani kezdett, majd meg is állt, hogy átengedje őket. A mögötte érkező piros Fiat sofőrje nem számított erre a helyzetre, kielőzte a kamerást, de a dudálásának köszönhetően végül észlelte az átkelő gyalogosokat, és időben fékezett.

Elsőbbsége volt a babakocsis anyukának?

A történet azonban itt nem ért véget: a Fiat sofőrje pár méterrel később keresztbe állt az úton, kiszállt, és számon kérte a kamerást. A Bpiautosok.hu videójában részletesen körbejárták, kinek volt igaza.