Rátapadt az előtte haladóra az autópályán, szörnyű vége lett! – videó

Aki nem tart megfelelő követési távolságot, és rátapad az előtte haladóra, annak jó eséllyel nem lesz ideje reagálni vészhelyzetben. Pontosan emiatt történt nagy baleset egy autópályán, pedig az ütközés elkerülhető lett volna.

A lényegében az előtte haladó hátsó lökhárítójára tapadó sofőr nem is láthatta a belső sávban álló autót, arra pedig végképp nem volt esélye, hogy reagáljon az előtte haladó kormánymozdulatára. Az persze jó kérdés, hogy a fehér autó vezetője vajon direkt reagált az utolsó pillanatban, így próbálva móresre tanítani a mögötte autózót, vagy ő is elbambult.

Vajon ez egy szándékosan kiprovokált vagy véletlen baleset?

A pontos válasz a büntetőjogi felelősség szempontjából nagyon nem mindegy, főleg, ha a vétlen autóban ülők közül valaki esetleg megsérült.