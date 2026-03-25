Letarolt egy autót a Nagykőrösi úton, aztán jött az undorító aljasság – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Segítséget kér egy vétlen autós. Nekimentek, de az okozó a baleset után azonnal elhagyta a helyszínt.
Cserbenhagyásos baleset történt a budapesti Nagykőrösi úton. A kamerás autó vezetője a saját sávjában haladt, amikor mögötte nagy tempóval érkezett egy másik jármű.

A sofőr rosszul mérte fel a kanyarodó sáv ívét, és letarolta a kamerás autó bal elejét. Az ütközés után nem állt meg – egyszerűen továbbhajtott, mintha mi sem történt volna.

Az eredeti felvétel minősége nem teszi lehetővé a rendszám azonosítását, a nagy sebesség miatt az autó is alig kivehető. A károsult ezért a közösség segítségét kéri: hátha valaki más is rögzítette az esetet vagy a menekülő autót.

Videón a baleset:

A videó második részében egy újabb, szintén bosszantó jelenet látható. Az Üllői úton Vecsés felé, az Ecseri úti csomópontnál egy autós az utolsó pillanatban gondolta meg magát, és a belső sávból hirtelen jobbra akart kanyarodni. A manőver során bevágott egy másik jármű elé, amelynek nagy eséllyel neki is ment. Ebben az esetben nem ismert, hogy a vétkes sofőr megállt-e az Ecseri útnál, vagy itt is cserbenhagyás történt.

 

