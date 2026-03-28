Így kerülhetjük el a milliós kárt a külföldi nyaralásnál

Egyetlen figyelmetlen pillanat, és a régóta tervezett autós nyaralás rémálommá válhat. A külföldön történt autóbaleset esetén nem csak a hangulat, hanem a pénztárca is súlyosan megsínyli az esetet. A helyzet azonban nem reménytelen: jó előkészülettel és megfelelő biztosítással milliós kiadásokat is elkerülhetünk.
Ahogy közeledik a nyár, egyre többen indulnak külföldre autóval – legyen szó a horvát vagy olasz tengerpartról, esetleg az osztrák hegyekről, ám egy balesetre senki sem gondol. Egy pillanatnyi figyelmetlenség azonban minden tervet keresztülhúzhat: idegen utak, szabályok és nyelvi nehézségek között egy baleset könnyen komoly anyagi problémát okozhat.

Car accident, illustration. Two crashed vehicles on a city street. (Photo by LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO / LCL / Science Photo Library via AFP), Egy baleset mindig váratlanul történik, de ha előrelátóak vagyunk, akkor a biztosító fizeti a kárt
Egy baleset mindig váratlanul történik, de ha előrelátóak vagyunk, akkor a biztosító fizeti a kárt
Fotó: LEONELLO CALVETTI/SCIENCE PHOTO / LCL

A szakértők szerint ilyenkor az első lépés a higgadtság megőrzése. A helyszínen kulcsfontosságú a részletes adatok rögzítése és a kék‑sárga európai baleseti bejelentő lap kitöltése. Ha a kocsi még menni tud, érdemes minél hamarabb hazajönni vele, majd itthon bejelenteni a kárt a külföldi biztosító magyar partnerén keresztül – írja a Sonline.

Balesetnél nem sokat ér az olcsó biztosítás

Súlyosabb esetben, amikor a jármű nem üzemképes, a hazaszállításról gondoskodni kell – és itt jönnek a nem várt, fájó kiadások. 

Sok autós csak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást köti meg, ami önmagában nem elegendő saját hibából keletkező kárra. 

Ilyenkor egy kiterjesztett CASCO vagy assistanceszolgáltatás sokat segíthet, hiszen a helyszíni költségeket, mentést vagy szervizdíjat fedezheti. Jeney Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének (MABISZ) kommunikációs vezetője ezért hangsúlyozza: az olcsó online biztosítások csábítóak lehetnek, de a személyre szabott szerződés szakértői segítséggel hosszú távon kevesebbe kerülhet – különösen, ha a vakációból hirtelen hosszú ügyintézés és milliós kiadások lesznek.

 

