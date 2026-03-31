Csoda az M4-esen: hihetetlen, de ebben a balesetben nem sérült meg senki – videó

Ritkán látható baleset történt az M4-es autóút Kisújszállás felé vezető oldalán. Március 18-án délután műszaki hiba miatt egy kisteherautó megállt a külső sávban. A furgont nem sokkal később, szinte fékezés nélkül tarolta le egy kamion.

A baleset helyszínétől néhány száz méterre lett volna egy műszaki öböl, amely ilyen esetekre nagyobb biztonságot garantál. A felvételt látva szinte hihetetlen, hogy senkinek sem esett baja.

Videón a baleset:

Az autópálya-kezelő szerint az eset legfőbb tanulsága, hogy műszaki hiba esetén meg kell próbálni biztonságos helyen félreállni, főleg, ha a jármű (még) mozgásképes. A lassan gurulás is biztonságosabb, mint a pályán való megállás.