Rendkívüli

baleset

Hát ez meg mit nézett? Megdöbbentő baleset történt az M7-esen – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az orra előtt volt az akadály, mégis nekiment. Nehezen magyarázható baleset helyszíne volt az M7-es autópálya.
Néz, de nem lát - talán így jellemezhető legjobban az a sofőr, aki már-már hihetetlen baleset okozója volt az M7-esen. A belső sávban teljesen szabadon, takarás nélkül érkezett, mégis nekiütközött az autópálya-kezelő szabályosan előjelzett gépének.

Az úgynevezett ütközésienergia-elnyelők (TMA) mozgó munkavégzés közben védik elsősorban az autópálya-kezelő munkatársait, de természetesen azok életét is megmentik, akik az ütközés során a soktonnás teherautók helyett ezekbe ütköznek.

Hogyan véd baleset esetén?

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást.

Egy ilyet törtek most össze az M7-esen. Az autópálya-kezelő szerint a mozgó tereléseket minden esetben több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt és a munkavégzés magasságában is sebességkorlátozó táblákkal, illetve figyelmeztető sárga fénnyel jelzik. A tapasztalatok szerint a jelzéseket sokan nem veszik figyelembe.

 

