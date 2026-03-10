Hát ez meg mit nézett? Megdöbbentő baleset történt az M7-esen – videó

Néz, de nem lát - talán így jellemezhető legjobban az a sofőr, aki már-már hihetetlen baleset okozója volt az M7-esen. A belső sávban teljesen szabadon, takarás nélkül érkezett, mégis nekiütközött az autópálya-kezelő szabályosan előjelzett gépének.

Az úgynevezett ütközésienergia-elnyelők (TMA) mozgó munkavégzés közben védik elsősorban az autópálya-kezelő munkatársait, de természetesen azok életét is megmentik, akik az ütközés során a soktonnás teherautók helyett ezekbe ütköznek.

Hogyan véd baleset esetén?

Ez az egyszer használatos eszköz harmónikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást.

Egy ilyet törtek most össze az M7-esen. Az autópálya-kezelő szerint a mozgó tereléseket minden esetben több kilométerrel korábban a változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt és a munkavégzés magasságában is sebességkorlátozó táblákkal, illetve figyelmeztető sárga fénnyel jelzik. A tapasztalatok szerint a jelzéseket sokan nem veszik figyelembe.