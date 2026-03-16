Csúnya baleset lett egy udvarias gesztusból a budai rakparton – videó

Megörült, hogy elindulhatott, de valamiről elfeledkezett egy autós Budapesten. Bosszantó baleset lett belőle.
Tanulságos baleset helyszíne volt nemrég a budai alsó rakpart. A kamerás autó vezetője lemondott az elsőbbségéről, hogy elengedjen egy várakozó sofőrt, aki ennek annyira megörült, hogy a kellő körültekintésről egyből el is feledkezett.

Attól ugyanis, hogy a Bpiautosok.hu olvasója beengedte, a másik sávban érkezőknek még elsőbbséget kellett volna adnia. Ezt elmulasztotta, az ütközés pedig különösen látványos lett: a vétlen Suzuki a szürke autó jobb első sárvédőjét találta el, aminek következtében az autó bal eleje a levegőbe emelkedett. Nem sérült meg senki.

Videón a baleset:

A második felvétel már a főváros belső részén, a VIII. kerületben készült, itt is a kellő körültekintés hiánya okozott balesetet. Egy kerékpáros nő és egy robogós ütközött össze, a beküldő beszámolója szerint szerencsére itt sem történt komoly sérülés.

 

