Drámai vasúti baleset – két vonat tarolta le az elakadt autót

Szörnyű baleset volta minap a lengyelországi Blonie városában: egy meghibásodott öreg Ford a vasúti síneken ragadt, ahol másodpercek leforgása alatt két, ellentétes irányból érkező Intercity-vonat csapódott bele, hatalmas tüzet okozva.

A bloniei baleset helyszínére sok mentő, rendőr és tűzoltó érkezett

Fotó: Shutterstock

A videón látható, ahogy az autó az átjárón halad át, amikor váratlanul leáll, és a sofőr már nem tud lehajtani a sínekről. A helyszínre érkező rendőrök is tehetetlenek voltak. Szerencsére a bent ülők még időben ki tudnak szállni a kocsiból, aztán néhány másodperccel később nagy sebességgel érkezik az első szerelvény, amely fékezés nélkül elsodorja a kocsit. A becsapódás ereje hatalmas volt: az autót messzire tolta, lökte – éppen a szomszédos vágányra, ahol néhány másodperccel később a másik irányból érkezett a Warszawa–Frankfurt (Berlin) Intercity expresszvonat. A hatalmas ütközés után az autó és a mozdony is kigyulladt – írja a Fakt.

Senki sem sérült meg a balesetben

A két vonaton összesen körülbelül hatszáz ember utazott, akiket a tűzoltók és a rendőrség segítségével biztonságba helyeztek. A vasúti forgalmat azonnal leállították, az embereket a közeli sportcsarnokba irányították, ahol melegedőt és ideiglenes pihenőhelyet alakítottak ki.

Kolejny incydent na przejeździe kolejowym, tym razem szlak Ożarów-Błonie. Nikomu nic się nie stało, ale straty materialne duże. Na linii do/z Poznania musimy się liczyć z opóźnieniami.

Zachowujmy czujność i ostrożność ‼️@MI_GOV_PL pic.twitter.com/KNdYtXxwIE — Janusz Malinowski (@J_Malinowski) January 25, 2026

A lángoló roncsot és a mozdonyt több tűzoltóegység fékezte meg, és szerencsére senki sem sérült meg – ami szinte hihetetlen egy ilyen erejű kettős ütközés után.

A karambol okait vizsgáló bizottság jelenése szerint az autó műszaki hibája okozta a balesetet, a vezető nem volt ittas, és nem állt más szer hatása alatt sem, mindkét mozdonyvezető is józan volt, a sorompók pedig megfelelően működtek.

A balesetről készült felvételt rengetegen megnézték már az intereten. A látvány megrázó, az azonban örömteli, hogy a szereplők közül senki sem sérült meg. De sajnos nem mindig végződnek így a vonatbalesetek. A napokban írt arról az Origo, hogy Kisújszálláson történt halálos végkimenetelű tragédia. Szlovákiában pedig égő roncsok közé szorult egy ember a halálos vonatbalesetben.