Felugratott a járdára egy őrült autós Kőbányán, menekültek a gyalogosok – videó

A gyalogosok között, a járdán cikázott egy autós Kőbányán. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.
Ritkán látható, őrült manővert mutatott be egy autós Kőbányán. A Bpiautosok.hu olvasója a Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna út kereszteződésénél közlekedett, amikor egy autós előtte átvágva felugratott a járdára, majd a gyalogosok között szlalomozva tért vissza az útra. Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt baleset.

Vajon mi lehetett a terve? Legalább baleset nem történt:

A videóban látható második eset a Kerepesi út és a Keresztúri út sarkán történt. Itt egy idős hölgy szabálytalanul indult el a kétsávos Kerepesi út felé. A felvétel készítője szólt ugyan neki, hogy rossz helyen próbál kihajtani, meg is köszönte, aztán mégis kihajtott. Legalább a jó irányba, és nem a forgalommal szemben indult el.

A harmadik felvétel már nem figyelmetlenségnek, hanem egészen súlyos tájékozatlanságnak tűnik. A Gyáli úti – Határ utat átívelő – felüljárónál egy kamion közlekedett a forgalommal szemben, egyirányú úton.

 

