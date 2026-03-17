Életveszély az M1-esen: amit az őrült audis művelt, arra nincsenek szavak

Az M1-es autópályát jelenleg több helyen is bővítik, a forgalmat terelések és szűkített sávok között vezetik, ami önmagában is fokozott figyelmet igényel a közlekedőktől. Baleset is gyakran történik a terelt szakaszokon.

A fokozott veszély ellenére egy autós március 15-én úgy döntött, hogy a Sasfészek pihenő előtt megfordul az autópályán. A Bpiautosok.hu olvasója csak nagy fékezéssel tudta elkerülni az ütközést, szerencsére hátulról sem mentek neki.

Csak a szerencsén múlt, hogy elmaradt a baleset:

Egy ilyen manőver autópályán – különösen terelt forgalomnál – rendkívül veszélyes. A nagy sebességgel érkező járműveknek ilyenkor nagyon kevés idejük marad reagálni, így egyetlen rossz döntés könnyen tömegbalesethez vezethet.

A videóban látható másik veszélyes jelenet az M0-M51 csomópontjában történt Dunaharasztinál, elég nagyot kockáztatott egy autós.

