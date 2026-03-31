Megjött őfelsége, a bunkó gyöngyösi BMW-s, a kamerás óriásit mentett – videó

Az alábbi összeállításban több olyan eset is látható, ahol egy-egy pillanaton, egy reflexen, vagy néhány centin múlt, hogy nem történt komoly baleset.

Az első felvétel Gyöngyös belvárosában történt, a Kossuth Lajos úton. A Bpiautosok.hu olvasójának beszámolója szerint egy mellékútról érkező BMW szinte fékezés nélkül fordult elé.

Éppen csak elmaradt a baleset:

A második eset a XVIII. kerületből érkezett, a Ráday Gedeon utca és a Székely György utca kereszteződéséből. A beküldő az Üllői út irányába haladt, amikor egy Toyota elé hajtott, és még utóbbi sofőrje volt felháborodva.

A harmadik felvétel Békéscsabán készült, kora reggel. Itt több tényező együttállása okozott veszélyes helyzetet, a külső sávban közlekedő autó miatt végig takarásban volt a jobbról érkező Yaris.

A további három jelenet esetében a közös pont ugyanaz: nem a szabályos közlekedés hiánya az egyetlen probléma, hanem az is, hogy sokan egyszerűen nem számolnak a többiekkel.