Nem jött be Brüsszel terve, lusták a milliárdosok, nem lesz elektromos luxusautó

Nem minden arany, ami villany: a Bentley látványos hátraarcot vett az elektromos autók terén, és most inkább a hibridekben látja a luxus jövőjét.

Ilyen lehetett volna az első elektromos Bentley

Fotó: Bentley Motors

Az angol luxusmárka néhány éve még ambiciózus tervekkel állt elő: teljes modellpalettáját villamosítani akarta, és rövid időn belül több tisztán elektromos modellt dobott volna piacra – megfelelve Brüsszel és az Európai Unió vezetőinek elvárásának. Azonban szembe jött a valóság. Kiderült, hogy a luxuspiac ügyfelei nem akarnak villanyautóval közlekedni, s még kevésbé akarják a drága idejüket gépkocsijuk töltésére pazarolni. Így hát a Bentley gyakorlatilag az összes jövőbeli elektromos autóját, így az EXP 15 Conceptet is elkaszálta, s a 2035-ig tervezett négy elektromos modelljének a fejlesztését leállította – írja az Auto Express.

Új irány a Bentley-nél

A brit luxusmárka ügyfelei továbbra is ragaszkodnak a nagy teljesítményhez, a hosszú hatótávhoz és ahhoz a fajta „grand tourer” élményhez, amit egyelőre nehéz kompromisszumok nélkül elektromos hajtással megadni. A cég ezért új irányt jelölt ki: a következő években a plug-in hibridek kerülnek a középpontba. Ezek az autók egyszerre kínálják a csendes, elektromos közlekedés előnyeit és a hagyományos belső égésű motorok rugalmasságát.

Nem véletlen, hogy a márka jelenlegi hibrid modelljei – például a Continental GT és a Flying Spur egyes változatai – már most is komoly sikert aratnak.

A Bentley EXP 15 Concept egyelőre csak tanulmány marad

Az elektromos jövő persze nem tűnt el teljesen, állítják a Bentley-nél, de azt még nem tudni, mikor dobják piacra az első villanyautójukat. Az azonban biztos, ebben az évtizedben már nem. A Bentley döntése jól mutatja, hogy még a luxusautó-gyártók sem engedhetik meg maguknak a túl gyors irányváltást.