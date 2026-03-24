A magas benzinár ellenére ragaszkodnak autójukhoz az emberek

Az iráni háború miatt hirtelen megugrottak a benzinárak, a drágulás valódi mértékét csak később szembesülünk. A német KÜS addig is gyorsan közvélemény-kutatást végzett 1000 autós megkérdezésével, amelyben a drágulás hatásait vizsgálta. A tulajdonosok 78%-a nem tudja elképzelni az életét autó nélkül, mindössze 12% gondolkozik el azon, hogy megszabadul az autójától a fenntartási költségek emelkedése miatt.

A magas benzinár se ok arra, hogy az emberek lemondjanak autójukról

Magas benzinár mellett is kell az autó – csak fogyasszon keveset

A költség-kérdés persze fontos szerepet játszik a döntésben, hiszen a válaszadók 80%-a olcsón fenntartható autóra vágyik. A megkérdezettek 98% számára fontos, hogy a saját autónak köszönhetően rugalmas tudja intézni dolgait, 97% számára fontos a hétköznapi használhatóság. A válaszadók 81% számára az autó egyszerű használati tárgy, ellenben 87% élvezi a vezetést.

