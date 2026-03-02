A rendőrök is elképedtek, mit találtak egy autó utánfutóján az M1-esen

Több százezres bírság megfizetésére kötelezték azt a sofőrt, akit a rendőrök február 24-én délelőtt, az M1-es autópálya 158-as kilométerszelvényében szúrtak ki egy láthatóan túlsúlyos járműszerelvénnyel.

Fotó: Police.hu

Az intézkedés során kiderült, hogy a járműszerelvény össztömege 1430 kilogrammal haladja meg a forgalmi engedélybe bejegyzett maximális értéket. Az autó mögé kötött utánfutón egy autó és négy darab IBC-tartály volt.

Több százezres bírság járt a szállítmányért

A román állampolgárságú sofőrt a túlsúly megszüntetésére kötelezték. A szabályszegés miatt összesen 780 ezer forintos közigazgatási bírságot is kiszabtak rá.