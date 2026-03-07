Ezt látni kell! – sínen vannak az első BMW-k a debreceni gyárból

Tavaly szeptember végén adták át a debreceni BMW-gyárat, amelynek első terméke, a Neue Klasse családba tartozó iX3-as. A termelés azonban csak mostanra futott föl olyan mértékben, hogy elindulhattak a készautókat szállító első vasúti szerelvények.

Elindultak világhódító útjukra a debreceni BMW-k

Fotó: Positive PR

A vasúti szállítást a Waberer’s International vasútlogisztikai leányvállalata, a PSP Rail szervezi, egy 2031-ig szóló, több tízmillió eurós szerződés keretében. A szerelvények fedélzetén vadonatúj BMW-k indultak útnak Debrecenből Európa nagy tengeri kikötői felé. Innen már hajók viszik tovább a kocsikat a világpiacra – többek között az Egyesült Államokba és Kínába. Aztán 2027-től még több európai tengeri terminál kapcsolódhat be a hálózatba. Ha a tervek megvalósulnak, Debrecenből rendszeresen indulhatnak majd azok a tehervonatok, amelyek magyar gyártású autókat visznek a világ minden tájára.

Vonaton távoznak az új BMW-k Debrecenből

A látványos indulás mögött másfél évnyi előkészítés állt. Speciálisan autók szállítására tervezett vasúti kocsikat állítottak forgalomba – összesen 110-et –, amelyek több szinten képesek járműveket rögzíteni. A szerelvényeket modern Siemens Vectron villamos mozdonyok húzzák.

Indulnak Debrecenből a BMW-k vonaton az európai kikötőkbe

Fotó: Positive PR

A döntés, hogy a kész autók jelentős részét vasúton szállítják, stratégiai jelentőségű.

Egyetlen ilyen vonat akár több tucat kamion rakományát is kiválthatja, így a debreceni BMW-gyár működése évente több ezer kamionnal csökkentheti a közúti forgalmat. Ez nemcsak a károsanyag-kibocsátást mérsékli, hanem az autópályák terhelését is.