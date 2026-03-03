Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kibújt a szög a zsákból: Zelenszkij Orbán vereségét és Magyar Péter győzelmét akarja

Fontos

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

humanoid robot

Ingyen dolgoznak az új „munkatársak” a BMW-nél – ez lesz a jövő?

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egykor még csak a sci-fi filmekben láttunk ilyesmit, most meg már ez a valóság. A BMW lipcsei gyárába humanoid robotmunkások dolgoznak emberek helyett, mellett. A német cégnél állítják, nem az emberi munkaerő kiváltására érkeznek, ám nem mindenki hiszi ezt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
humanoid robotbmwbmw groupmunkaerő

A BMW humanoid robotokat állított munkába a lipcsei üzemében. A döntés nem csupán technológiai látványosság, hanem tudatos stratégiai lépés: a bajor autógyártó a mesterséges intelligencia és a robotika összekapcsolásával kívánja növelni versenyképességét az egyre élesedő globális piacon.

A BMW humanoid robotja emberi arányokkal rendelkezik, és szenzorok segítségével érzékeli környezetét
A BMW humanoid robotja emberi arányokkal rendelkezik, és szenzorok segítségével érzékeli környezetét
Fotó: BMW Group

A humanoid robotok feladata az alkatrészek mozgatása, összeszerelési műveletek támogatása, valamint az akkumulátoregységek előkészítése. Ezek a tevékenységek gyakran fizikailag megterhelők és monoton ismétlődők, így ideális terepet jelentenek az automatizált rendszerek számára – írja az Interesting Engineering.

A BMW célja a dolgozók tehermentesítése a robotokkal

A lipcsei bevezetést megelőzően a BMW már tesztelte a technológiát az Egyesült Államokban, a dél-karolinai Spartanburg városában működő üzemében. A német multicég által munkába állított robot – amely AEON néven ismert – emberi arányokkal rendelkezik, szenzorok segítségével érzékeli környezetét, képes önállóan tájékozódni a gyártócsarnokban, és precízen kezelni az alkatrészeket. Nem egyszerűen előre programozott mozdulatokat ismétel, hanem tanul a környezetéből és alkalmazkodik a változó helyzetekhez. 

A német vállalat hangsúlyozza, hogy a humanoid robotok nem az emberi munkaerő kiváltására érkeztek. 

Éppen ellenkezőleg: céljuk a dolgozók tehermentesítése, a munkakörülmények javítása és a hatékonyság növelése. Ugyanakkor a szakemberek szerint ez inkább csak a kezdet, most még csak pár ilyen robot dolgozik, ám később kiváltják az embereket, s munkahelyek szűnnek meg.

A BMW vezetése állítja, hogy a humanoid robotok nem az emberi munkaerő kiváltására érkeztek Lipcsébe
A BMW vezetése állítja, hogy a humanoid robotok nem az emberi munkaerő kiváltására érkeztek Lipcsébe
Fotó: BMW Group

Az vitathatatlan, az európai autóipar komoly kihívásokkal néz szembe – a magas energiaárak, bérköltségek és az erős nemzetközi verseny mind arra ösztönzik a gyártókat, hogy innovatív megoldásokat keressenek. Azt nem is tagadják, hogy a lipcsei projekt nem elszigetelt kísérlet, hanem egy hosszú távú technológiai stratégia része. Ha a pilotprogram beválik, a jövőben további európai üzemekben, így Debrecenben is megjelenhetnek ezek a digitális kollégák.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!