Rendesen lehúzta a debreceni BMW-t a cég korábbi formatervezője

Épp hogy legördültek a szerelőszalagról az első debreceni BMW-k, de máris komoly kritikák érték a magyar gyár első modelljét. Az új iX3 formavilága az egyik szakértők szerint kifejezetten irritáló. Ez a vélemény ugyanakkor újabb bizonyítéka annak, hogy a BMW tudatosan vállalja a megosztó dizájnt.

A Debrecenben készülő BMW iX3 nem mindenkinek tetszik

Fotó: BMW Group

A bajor márka Neue Klasse platformjára épülő BMW iX3 technológiai jelentősége óriási, ám nem mindenkinek tetszik a végeredmény.

A BMW korábbi formatervezője, Frank Stephenson szerint a BMW merész formanyelve továbbra is megosztja a közönséget.

A német gyártó azonban évek óta tudatosan halad ebbe az irányba. Szerintük a karakteres, sokszor vitatott dizájn erős márkaidentitást teremt, és segít kitűnni a gyorsan átalakuló elektromos autópiacon.

Tényleg hiányzik a vizuális felhajtás ebből a BMW-ből?

A Top Gear magazinnak adott interjúban Stephenson több mindent kritizált az autón. Azt állítja, hogy a drága elektromos crossoverből hiányzik a vizuális felhajtás, a sárvédő gyűrődéseit pedig formailag zavarónak nevezte. Stephenson nem rajong az első lökhárítóért sem, szerinte ez a rész túl zsúfolt egy olyan elektromos autóhoz képest, amelynek nincsenek meg a belső égésű motorral hajtott járművek hűtési igényei.

A legendás cápaorr modern kori újraértelmezését láthatjuk az iX3-ason

Fotó: BMW

Szerinte hátulról nézve, a hátsó rész eléggé tipikus, és hiányoznak belőle a múltbeli BMW-k azonnal felismerhető hátsó lámpái.

Szép próbálkozás, legközelebb több szerencsét kívánok”

– szúrt oda végül a designer, aki többek között olyan modellek formatervezését végezte a BMW-nél, mint az első generációs X5, valamint az első generációs Mini Cooper. A tervező amúgy olyan ikonikus sportautókról is ismert, mint például a Ferrari F430, a McLaren P1 vagy a Maserati MC12.