Debreceni BMW iX3-as mutatja az utat a Real Madrid focistáinak

Haladni kell a korral, és a tavaly a Real Madrid által szolgálatba állított plug-in hibrid BMW M5 Touring felvezetőautót máris lecserélik a Debrecenben gyártott akkumulátoros-elektromos BMW iX3-as szabadidő-autóra. Amíg az M5 kombi még a BMW Motorsport színeiben pompázott, a szabadidő-autó már a fociklub színeit viseli magán, és olvasható rajta a „Rethink The Game”, azaz „Gondoljuk újra a játékot” szlogen is.

A Real Madrid konvojának az élén halad majd a debreceni BMW iX3

Az Atletico Madrid elleni derbin debütál a BMW iX3 felvezetőautó

A felmatricázott BMW iX3-asnak az a szerepe, hogy a meccseken vezesse a játékosokat és a szakmai stábot szállító konvojt. Az első éles bevetése március 22-én, este 21 órakor megrendezésre kerülő Atletico Madrid elleni rangadón lesz a Debrecenben gyártott villanyautónak.

