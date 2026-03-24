Összetört álmok: minden második használt BMW karambolos

A Carfax autó-előélettel foglalkozó szolgáltató elemzése alapján Lengyelországban az átlagos használt BMW 16 éves 3-as sorozat 236 000 km-es futásteljesítménnyel, 76%-okukat importálták és 52%-uk korábban sérült volt. Utóbbi érték 13%-kal haladja meg a 23 milliós piacon lévő átlagos értéket – talán nem véletlen, hogy a lengyelek többsége (56%) úgy véli, a BMW vezetők a legveszélyesebbek az utakon. A szintén német prémiummárka Audi esetén 44% a sérült járművek aránya, míg a legnépszerűbb márka, a Volkswagen esetél 36% ez a szám.

Olcsón lehet javítani a sérült BMW-ket

Több oka van annak, hogy sok karambolos BMW-t állítanak forgalomba Robert Lewandowski, a Carfax Polska üzletfejlesztési menedzsere szerint. A fiatalok számára az ilyenek jelentik a belépőt a hátsókerékhajtású autók világába, arról nem is beszélve, hogy a nyugati árakhoz képest még mindig olcsóbban lehet helyreállítani a karambolos kocsikat Lengyelországban. Üzemanyag tekintetében a dízelek (52%) vezetnek a benzinesek (42%) előtt, a 3-as sorozat (36%) a legnépszerűbb, amit az 5-ös sorozat (23%) és az 1-es sorozat és az X3-as (8%) követ, majd az X5-ös (6%) zárja a sort.

