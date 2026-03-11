Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bajba kerülhetnek Magyar Péterék az ukrán aranykonvoj miatt

Ezt látnia kell!

Egyre durvább ukrán fenyegetések érik Magyarországot

autós hír

Ez meredek volt: élete mentését mutatta be a száguldozó BMW-s Budapesten – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt a bizonyíték, miért nem szabad vakon sávot váltani. Nagy szerencséje volt a BMW vezetőjének.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírsávváltásutánfutó

Egy autós a Kőbányai út irányába közlekedett a budapesti Könyves Kálmán körúton, amikor a külső sávban egy vészvillogóval álló autót vett észre. Éppen át akart sorolni a középső sávba, amikor a semmiből, balról megjelent egy indexet nem használó BMW, amely a külső sáv felé tartott.

Ezt hogy úszta meg a BMW vezetője?

A BMW-s a vakon bemutatott sávváltás miatt csak az utolsó pillanatban vette észre a külső sávban álló akadályt. Becsületére legyen mondva, megmentette a helyzetet, de ésszel közlekedve nem lett volna szükség a necces mentésre.

A videó elején egy M0-son történt baleset látható, egy utánfutó veszítette el az egyik kerekét. Szerencsére nem pattant át az autóút másik oldalára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!