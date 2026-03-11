Ez meredek volt: élete mentését mutatta be a száguldozó BMW-s Budapesten – videó

Egy autós a Kőbányai út irányába közlekedett a budapesti Könyves Kálmán körúton, amikor a külső sávban egy vészvillogóval álló autót vett észre. Éppen át akart sorolni a középső sávba, amikor a semmiből, balról megjelent egy indexet nem használó BMW, amely a külső sáv felé tartott.

Ezt hogy úszta meg a BMW vezetője?

A BMW-s a vakon bemutatott sávváltás miatt csak az utolsó pillanatban vette észre a külső sávban álló akadályt. Becsületére legyen mondva, megmentette a helyzetet, de ésszel közlekedve nem lett volna szükség a necces mentésre.

A videó elején egy M0-son történt baleset látható, egy utánfutó veszítette el az egyik kerekét. Szerencsére nem pattant át az autóút másik oldalára.