Brutális dolgok lesznek az idei AMTS-en!

Rendkívüli

Fontos

unix - amts 2026

Tegnap, 12:33
Olvasási idő: 5 perc
15 milliárd Ft értékben lesznek szuperautók a kiállításon. Következő hétvégén rendezik az UNIX-AMTS 2026-ot!
unix - amts 2026autós hírAMTS

2026. március 13–15. között ismét mindenkit vár Magyarország legnagyobb szezonnyitó autós-motoros kiállítása, az UNIX-AMTS a HUNGEXPO területén, Budapesten. A 20. jubileumi rendezvény alkalmából egyetlen belépővel 10 tematikus kiállítás látogatható, ráadásul a látogatók közül egy szerencsés egy Porsche 911 Carrera 4S boldog tulajdonosa lehet.

Tíz tematikus kiállítást lehe tmegtekinteni egy jeggyel az UNIX-AMTS 2026-on.
Jövő hétvégén rendezik az UNIX-AMTS 2026 kiállítást, ahol a számos program mellett egy Porsche 911 kabrió is várja a látogatókat
Fotó: AMTS

Fast&Furious show is lesz az idei UNIX-AMTS kiállításon

A világ minden tájáról érkező tuningautók, itthon debütáló különlegességek, exkluzív szupersportautók és látványos motorsport-bemutatók gondoskodnak arról, hogy a három nap valódi élményt jelentsen minden autó- és motorrajongó számára.

 

A 10 tematikus kiállítás és programhelyszín:
   • Carstyling.hu Tuning Show – hazánk legnagyobb, nemzetközi autótuning bemutatója
   • Új autók és motorok kiállítása – márkák, importőrök, kereskedések és háttéripari szereplők bemutatkozása
   • Háttéripari Kiállítás – UNIX VIP stand – a legnagyobb szervizpartnerek találkozóhelye
   • Classic Automobil Show – restaurált klasszikus autók, veteránok és oldtimerek
   • FZ Car’s Elite Collection – teljes értékű szupersportautó-kiállítás
   • Fast & Furious és Fast Family Live Show – látványos bemutatók egyenesen Amerikából
   • Drift és Gymkhana Show – a legizgalmasabb autósportok élőben
   • OFF-ROAD Show – terepjárók és extrém pályás bemutatók
   • Hot Rod kiállítás – egyedileg átépített veterán járművek
   • Tuning találkozó és klubkiállítás – több száz magánépítő és autós közösség részvételével

 

A három nap során folyamatos programok, kültéri drift- és stunt bemutatók és látványos show-elemek várják a látogatókat.
A Miss AMTS szépségverseny a rendezvény egyik hagyományos és kiemelt kísérőprogramja, ahol a show királynőjelöltjei három napon át mérik össze rátermettségüket a közönség előtt.
Az UNIX-AMTS emellett családi programként is megállja a helyét: gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják a számukra izgalmas látnivalókat és élményeket.
Az UNIX-AMTS 2026 nem csupán kiállítás, hanem a hazai autós-motoros világ meghatározó seregszemléje – három nap a lóerők, adrenalinnal teli programok és felejthetetlen pillanatok jegyében.

További infók: www.amts.hu

 

 

