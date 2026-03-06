Brutális dolgok lesznek az idei AMTS-en!

2026. március 13–15. között ismét mindenkit vár Magyarország legnagyobb szezonnyitó autós-motoros kiállítása, az UNIX-AMTS a HUNGEXPO területén, Budapesten. A 20. jubileumi rendezvény alkalmából egyetlen belépővel 10 tematikus kiállítás látogatható, ráadásul a látogatók közül egy szerencsés egy Porsche 911 Carrera 4S boldog tulajdonosa lehet.
Fast&Furious show is lesz az idei UNIX-AMTS kiállításon
A világ minden tájáról érkező tuningautók, itthon debütáló különlegességek, exkluzív szupersportautók és látványos motorsport-bemutatók gondoskodnak arról, hogy a három nap valódi élményt jelentsen minden autó- és motorrajongó számára.
A 10 tematikus kiállítás és programhelyszín:
• Carstyling.hu Tuning Show – hazánk legnagyobb, nemzetközi autótuning bemutatója
• Új autók és motorok kiállítása – márkák, importőrök, kereskedések és háttéripari szereplők bemutatkozása
• Háttéripari Kiállítás – UNIX VIP stand – a legnagyobb szervizpartnerek találkozóhelye
• Classic Automobil Show – restaurált klasszikus autók, veteránok és oldtimerek
• FZ Car’s Elite Collection – teljes értékű szupersportautó-kiállítás
• Fast & Furious és Fast Family Live Show – látványos bemutatók egyenesen Amerikából
• Drift és Gymkhana Show – a legizgalmasabb autósportok élőben
• OFF-ROAD Show – terepjárók és extrém pályás bemutatók
• Hot Rod kiállítás – egyedileg átépített veterán járművek
• Tuning találkozó és klubkiállítás – több száz magánépítő és autós közösség részvételével
A három nap során folyamatos programok, kültéri drift- és stunt bemutatók és látványos show-elemek várják a látogatókat.
A Miss AMTS szépségverseny a rendezvény egyik hagyományos és kiemelt kísérőprogramja, ahol a show királynőjelöltjei három napon át mérik össze rátermettségüket a közönség előtt.
Az UNIX-AMTS emellett családi programként is megállja a helyét: gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják a számukra izgalmas látnivalókat és élményeket.
Az UNIX-AMTS 2026 nem csupán kiállítás, hanem a hazai autós-motoros világ meghatározó seregszemléje – három nap a lóerők, adrenalinnal teli programok és felejthetetlen pillanatok jegyében.
További infók: www.amts.hu