Brutális dolgok lesznek az idei AMTS-en!

2026. március 13–15. között ismét mindenkit vár Magyarország legnagyobb szezonnyitó autós-motoros kiállítása, az UNIX-AMTS a HUNGEXPO területén, Budapesten. A 20. jubileumi rendezvény alkalmából egyetlen belépővel 10 tematikus kiállítás látogatható, ráadásul a látogatók közül egy szerencsés egy Porsche 911 Carrera 4S boldog tulajdonosa lehet.

Jövő hétvégén rendezik az UNIX-AMTS 2026 kiállítást, ahol a számos program mellett egy Porsche 911 kabrió is várja a látogatókat

Fotó: AMTS

Fast&Furious show is lesz az idei UNIX-AMTS kiállításon

A világ minden tájáról érkező tuningautók, itthon debütáló különlegességek, exkluzív szupersportautók és látványos motorsport-bemutatók gondoskodnak arról, hogy a három nap valódi élményt jelentsen minden autó- és motorrajongó számára.

A 10 tematikus kiállítás és programhelyszín:

• Carstyling.hu Tuning Show – hazánk legnagyobb, nemzetközi autótuning bemutatója

• Új autók és motorok kiállítása – márkák, importőrök, kereskedések és háttéripari szereplők bemutatkozása

• Háttéripari Kiállítás – UNIX VIP stand – a legnagyobb szervizpartnerek találkozóhelye

• Classic Automobil Show – restaurált klasszikus autók, veteránok és oldtimerek

• FZ Car’s Elite Collection – teljes értékű szupersportautó-kiállítás

• Fast & Furious és Fast Family Live Show – látványos bemutatók egyenesen Amerikából

• Drift és Gymkhana Show – a legizgalmasabb autósportok élőben

• OFF-ROAD Show – terepjárók és extrém pályás bemutatók

• Hot Rod kiállítás – egyedileg átépített veterán járművek

• Tuning találkozó és klubkiállítás – több száz magánépítő és autós közösség részvételével

A három nap során folyamatos programok, kültéri drift- és stunt bemutatók és látványos show-elemek várják a látogatókat.

A Miss AMTS szépségverseny a rendezvény egyik hagyományos és kiemelt kísérőprogramja, ahol a show királynőjelöltjei három napon át mérik össze rátermettségüket a közönség előtt.

Az UNIX-AMTS emellett családi programként is megállja a helyét: gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálják a számukra izgalmas látnivalókat és élményeket.

Az UNIX-AMTS 2026 nem csupán kiállítás, hanem a hazai autós-motoros világ meghatározó seregszemléje – három nap a lóerők, adrenalinnal teli programok és felejthetetlen pillanatok jegyében.

