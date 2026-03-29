Brutális válasz: szívómotorral jön a kegyetlen sportkocsi

Bemutatkozott a General Motors legújabb small block V8-asa, a 6,7 literes szívó benzinmotor teljesítménye 543 LE/705 Nm – elsőként a Chevrolet Corvette Grand Sport kapja. Az alapmodellhez képest mintegy 100 lóerő a gyarapodás, de nem kell csak ennyivel beérnie a sportkocsi vásárlójának, hiszen ott Grand Sport X nevű modellváltozat, ami elektromos első tengelyt is kap, így annak teljesítménye már 731 LE/902 Nm!

Lopakodni is tud a Corvette Grand Sport plug-in hibrid változata, amelynél elektromos első tengely egészíti ki a hátul hajtó szívó V8-as benzinmotort

Elektromos első tengellyel repít igazán a szívó benzinmotor

A villanymotor egyébként képes tartós (Endurance), rövid ideig tartó (Qualifying) segítségre, illetve előzésekhez ad egy-egy nagyobb löketet (Push-to-Pass), és van még lopakodó üzemmód is, amikor csak elektromosan – elsőkerékhajtással halad az autó legfeljebb 80 km/órás tempóval. A lopakodó üzemmódot meg lehet nyújtani, olyankor 37 km/órában korlátozza a csúcssebességet az elektronika.

A Chevrolet Corvette Grand Sport az arany középutat jelenti a normál és a keményebb modellek között, alapáron adják hozzá az elektronikus vezérlésű lengéscsillapítást, a Michelin Pilot Sport 4S vagy fél-slick mintázatú (utcán használható, de esőben veszélyesen csúszik) Cup 2R abroncsokat kap, a nagyobb kerekek miatt kiszélesítették a kerékjáratokat. Az összkerékhajtású Grand Sport X még karbon-kerámia fékrendszert is kap, hogy a gyorsasághoz méltó legyen a lassulás is. A Grand Sport felszereltséghez kérhető az Admiral kék szín fehér versenycsíkkal és piros részletekkel, de van fehér külső Santorini kék színű belsővel is – mindkettő exkluzív kombináció. A Chevrolet számításai szerint a Grand Sport és Grand Sport X adja majd a Corvette-értékesítés derékhadát, a vételárral és a menetteljesítmény-adatokkal még adós a gyár.

