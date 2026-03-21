A horrorbüntetések sem állítják meg a notórius gyorshajtókat

A legtöbb autóst visszatartja a büntetés a gyorshajtástól. Ám vannak, akiket ez sem érdekel – és ez országoktól vezetési kultúrától független.

A büntetés sem tartja vissza a gyorshajtókat New Yorkban

Fotó: Spencer Platt / Getty Images North America

Egy új közlekedésbiztonsági jelentés döbbenetes képet fest New York gyorshajtóiról: a város tíz szuper ámokfutója 2025-ben átlagosan 179 alkalommal bukott le, lépte túl a sebességhatárt olyan helyeken, ahol automata kamerák figyelik a forgalmat – gyakran iskolai zónákban. A lista élén egy Audi A6 áll: a jármű sofőrje egyetlen év alatt 259 gyorshajtási bírságot kapott, és 2023 közepe óta már több mint ezer alkalommal rögzítették a szabálysértését a kamerák – írja a Carscoops. Mindez azonban nem akadályozta meg abban, hogy továbbra is az utakon maradjon.

Nincs visszatartó ereje a büntetésnek

A legkirívóbb esetekben a büntetések összege már több tízezer dollárra nőtt. Van egy Audi A6, amelynek tulajdonosa 63 ezer dollárt (21,4 millió Ft) fizetett ki bírságokra. Más járművek pedig jelentős tartozást halmoztak fel. Egy 2017-es Lexus IS sofőrje közel 20 ezer dollárnyi (6,8 millió Ft) tartozást halmozott fel, míg egy 2022-es Mercedes-Benz GLE több mint 23 ezer dollárnyi (7,8 millió Ft) kifizetetlen büntetéssel rendelkezik, miután 2025-ben 177 bírságot kapott. Egy 2024-es Honda Passport esetében a tartozás közel 31 ezer dollár (10,5 millió Ft).

A szuper gyorshajtók autói között többnyire viszonylag új, prémium kategóriás modellek, vagy sportos autók szerepelnek.

A szakértők szerint a jelenség azt mutatja, hogy a kamerás ellenőrzés önmagában nem elég a visszaeső szabálysértők megfékezésére. Ezért ezért egy új törvény elfogadását sürgetik, amely kötelező sebességkorlátozó berendezést szerelne azoknak az autósoknak a járművébe, akik egy év alatt legalább 16 kamerás gyorshajtási bírságot kapnak.

A napokban írt arról az Origo, hogy egy motoros lett a gyorshajtási rekorder a múlt héten itthon. A férfi 189 km/órával közlekedett azon a szakaszon, ahol maximum 90-nel lehet haladni.