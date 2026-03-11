Mutatjuk, mennyit kell fizetni ittas vezetésért a magyarok kedvelt nyaralóhelyein

Itthon zéró tolerancia van az ittas vezetőkkel szemben, s komoly büntetést kap az a sofőr, aki részegen vezet. Ha a véralkoholszint nem haladja meg a 0,05%-ot, a bírság 39 ezer forint, súlyosabb esetekben pedig 100 ezer forintnál is magasabb lehet. Emellett kötelező rehabilitációs tanfolyam vár a szabálysértőkre, amelynek ára 70–140 ezer forint között mozoghat.

Minden országban más és más a büntetési tétel ittas vezetés miatt

Sok magyar utazik külföldre gépkocsival vagy bérautóval, főleg nyáron. A népszerű turisztikai célpontok országaiban eltérő szabályokat alkalmaznak – a büntetések pedig gyakran jóval magasabbak, mint itthon. Összegyűjtöttünk pár, a magyar turisták körében népszerű ország ittas vezetésre vonatkozó törvényeinek adatait, beleértve a járművezetőknek kiszabható bírságok összegét, valamint egyéb szankciókat, például a jogosítvány ideiglenes bevonását.

Horrorbüntetést fizethetünk Ausztriában

Az egyik legkedveltebb úti cél Ausztria, különösen Bécs és Salzburg, valamint az alpesi síterepek. Az osztrákoknál a véralkoholszint-határ 0,05%, ami elvileg megenged egy pohár sört vagy bort. Aki azonban túllépi a limitet, annak 308 ezer forinttól induló bírságra kell számítania.

Visszaeső szabálysértők esetében a büntetés akár 2,2 millió forintig is emelkedhet, s akár a jogosítványt is bevonhatják.

A nyári utazások másik klasszikus célpontja Horvátország, főleg a tengerparti részek. A szabályok itt szintén 0,05%-os határértéket engednek, de a bírságok széles skálán mozognak: 54 ezer és több mint 1 millió forint között lehet a büntetés az alkohol mennyiségétől függően.

A magyarok körében szintén népszerű úti cél Olaszország, különösen Róma, Milánó és Velence, vagy nyáron a tengerparti üdülőhelyek. Itt is 0,05% a sofőrök számára megengedett határ.

A szabályszegők azonban már 221 ezer forintos bírságra számíthatnak, magasabb véralkoholszint esetén pedig legalább 308 ezer forintot kell fizetniük.

A kezdő és hivatásos járművezetők számára ugyanakkor itt is 0,00% a megengedett érték. Svájcban, Norvégiában, Dániában, Svédországban és Németországban súlyos szabálysértések esetén jövedelemalapú bírságrendszert alkalmaznak, melynek elméletileg nincs felső határa (mivel a járművezető jövedelmét veszi alapul).