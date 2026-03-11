Mutatjuk, mennyit kell fizetni ittas vezetésért a magyarok kedvelt nyaralóhelyein

Itthon zéró tolerancia van az ittas vezetőkkel szemben, s komoly büntetést kap az a sofőr, aki részegen vezet. Ha a véralkoholszint nem haladja meg a 0,05%-ot, a bírság 39 ezer forint, súlyosabb esetekben pedig 100 ezer forintnál is magasabb lehet. Emellett kötelező rehabilitációs tanfolyam vár a szabálysértőkre, amelynek ára 70–140 ezer forint között mozoghat.
Sok magyar utazik külföldre gépkocsival vagy bérautóval, főleg nyáron. A népszerű turisztikai célpontok országaiban eltérő szabályokat alkalmaznak – a büntetések pedig gyakran jóval magasabbak, mint itthon. Összegyűjtöttünk pár, a magyar turisták körében népszerű ország ittas vezetésre vonatkozó törvényeinek adatait, beleértve a járművezetőknek kiszabható bírságok összegét, valamint egyéb szankciókat, például a jogosítvány ideiglenes bevonását.
Horrorbüntetést fizethetünk Ausztriában
Az egyik legkedveltebb úti cél Ausztria, különösen Bécs és Salzburg, valamint az alpesi síterepek. Az osztrákoknál a véralkoholszint-határ 0,05%, ami elvileg megenged egy pohár sört vagy bort. Aki azonban túllépi a limitet, annak 308 ezer forinttól induló bírságra kell számítania.
Visszaeső szabálysértők esetében a büntetés akár 2,2 millió forintig is emelkedhet, s akár a jogosítványt is bevonhatják.
A nyári utazások másik klasszikus célpontja Horvátország, főleg a tengerparti részek. A szabályok itt szintén 0,05%-os határértéket engednek, de a bírságok széles skálán mozognak: 54 ezer és több mint 1 millió forint között lehet a büntetés az alkohol mennyiségétől függően.
A magyarok körében szintén népszerű úti cél Olaszország, különösen Róma, Milánó és Velence, vagy nyáron a tengerparti üdülőhelyek. Itt is 0,05% a sofőrök számára megengedett határ.
A szabályszegők azonban már 221 ezer forintos bírságra számíthatnak, magasabb véralkoholszint esetén pedig legalább 308 ezer forintot kell fizetniük.
A kezdő és hivatásos járművezetők számára ugyanakkor itt is 0,00% a megengedett érték. Svájcban, Norvégiában, Dániában, Svédországban és Németországban súlyos szabálysértések esetén jövedelemalapú bírságrendszert alkalmaznak, melynek elméletileg nincs felső határa (mivel a járművezető jövedelmét veszi alapul).
Persze világszerte jelentős különbségek vannak a szabályozásban. Európában Románia, Csehország és Szlovákia – Magyarországhoz hasonlóan – zéró toleranciát alkalmaz, míg a legtöbb államban 0,03–0,05% közötti határérték a megszokott. A legbiztosabb és legbiztonságosabb természetesen az, ha nem iszunk alkoholt, ha volán mögé ülünk.